Đi học lại ngày 4.5: Sinh viên ngồi cách nhau tối thiểu 1 mét

Đến thời điểm này, các t rường ĐH đã đồng loạt thông báo thời gian cho sinh viên trở lại trường học tập trung sau thời gian nghỉ dài phòng chống dịch Covid-19. Đáng chú ý, cùng với thông báo thời gian cụ thể, các trường còn có những lộ trình thực hiện và nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người học.

Giãn khoảng cách, chụp hình lớp học

Sáng nay 29.4, Trường ĐH Y dược TP.HCM phát đi thông báo về việc học tập từ tuần sau. Theo đó, tùy điều kiện cụ thể từng khoa và bệnh viện để sắp xếp cho sinh viên học lý thuyết, thực hành và thi từ ngày 4.5.

Đáng chú ý trong thông báo này, Trường ĐH Y dược TP.HCM yêu cầu không tập trung quá 30 người trong cùng 1 lớp học, thi hay thực hành nhằm đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa các sinh viên trong lớp tối thiểu 1 mét. Đồng thời, lưu hình ảnh về việc bố trí lớp học theo quy định.

Bên cạnh đó, trường yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang toàn thời gian tại trường. Đảm bảo an toàn khi giảng dạy, tăng cường vệ sinh tối đa, khử khuẩn theo quy định. Với các lớp thực hành, cần chú ý và thực hiện thêm các điều kiện về an toàn phòng thí nghiệm, an toàn khi tiếp xúc với các đối tượng trong thực hành.

Riêng với các lớp thi, đầu giờ thi chú ý giãn lưu lượng tránh tụ tập, phân các lớp đi lên bằng cầu thang khác nhau, chia nhỏ danh sách và đi vào bằng nhiều cửa. Cuối giờ thi, cán bộ coi thi thu bài từng sinh viên và nhắc nhở ra về ngay, tránh tụ tập sau khi thi xong.

Chia thời gian đi học thành nhiều đợt

Sáng nay 29.4, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã ra thông báo chính thức tới 35.000 sinh viên trường này về việc đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống Covid-19.

Theo thông báo do tiến sĩ Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng trường này ký, sinh viên năm 3 và năm 4 bắt đầu học tập trung tại trường từ ngày 4.5. Các lớp học trực tuyến đang triển khai vẫn tiếp tục học qua mạng theo tiến độ và thời khoá biểu đã thông báo.

Tiếp đó, từ ngày 11.5, sinh viên và học viên tất cả các bậc học còn lại trong toàn trường bắt đầu học tập trung theo thời khóa biểu của học kỳ 2. Các phòng ban và đơn vị chuẩn bị công tác tổ chức đón sinh viên trở lại.

Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM cũng thông báo các hoạt động giảng dạy, học tập và làm việc chính thức trở lại từ ngày 4.5.

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cũng thông báo, các môn thực hành, thí nghiệm và giáo dục thể chất chính thức giảng dạy và học tập từ ngày 4.5 đến hết tháng 5.9, trễ 13 tuần so với kế hoạch giảng dạy. Với các lớp học lý thuyết, đồ án và khóa luận tốt nghiệp tiếp tục theo hình thức trực tuyến và gặp gỡ nhóm nhỏ trước khi trở lại bình thường vào ngày 1.6.

Cũng từ ngày 4.5, Trường ĐH Luật TP.HCM cho phép sinh viên chất lượng cao, sinh viên văn bằng 2 và vừa làm vừa học trở lại trường học tập trung. Ngày 11.5, tất cả sinh viên hệ chính quy đại trà khoá 41 (ngành quản trị-luật), 42, 43 và 44 trở lại trường. Với khoá sinh viên hệ chính quy khoá 40 và 41 (ngành quản trị-luật) đi học vào ngày 18.5.

Trường ĐH Nông lâm TP.HCM thông báo cho giảng viên, cán bộ viên chức và người lao động trở lại làm việc từ ngày 4.5. Lịch học tập trung của học viên và nghiên cứu sinh cũng bắt đầu từ thời gian này. Tuy nhiên, với sinh viên thời gian học bắt đầu chính thức vào ngày 11.5.

Trước đó, ĐH Quốc gia TP.HCM cũng đã có thông báo cho lộ trình đi học lại với gần 70.000 sinh viên. Từ ngày 4.5, nghiên cứu sinh, học viên sau ĐH, sinh viên năm thứ tư, sinh viên khối thực hành, thực tập và một số lớp ôn tập thi cuối kỳ sẽ trở lại trường. Tiếp đó, ngày 11.5 sinh viên đi học bình thường nếu trường tuân thủ quy định nghiêm túc về đảm bảo an toàn. Từ ngày 18.5, toàn bộ hệ thống cho sinh viên đi học lại bình thường.