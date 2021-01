Địa bàn nào có số nhóm trẻ mầm non tư thục nhiều nhất Hà Nội?

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, đến tháng 1, toàn thành phố có 2.724 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Trong đó, những địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh cũng là nơi có số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục nhiều nhất. Cụ thể, Q.Hoàng Mai dẫn đầu với 407 nhóm, lớp; tiếp đến là Q.Hà Đông với 283; Q.Bắc Từ Liêm với 247 và Q.Nam Từ Liêm 222 nhóm, lớp…

Ngược lại, các huyện ngoại thành có rất ít nhóm, lớp mầm non tư thục do trường công lập không bị áp lực quá tải và nhu cầu gửi trẻ không quá lớn. Thấp nhất là H.Mỹ Đức chỉ có 2 nhóm, lớp mầm non tư thục; ở H.Phú Xuyên là 4; H.Ứng Hòa là 8 nhóm, lớp…

Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các nhóm lớp vừa công bố.

Ghi nhận thực tế cho thấy, hiện nay, các nhóm trẻ thuê địa điểm nhà dân, chung cư hoạt động, đây là những khu vực hệ thống trường mầm non công lập chưa đáp ứng được nhu cầu gửi trẻ của người dân

Những cơ sở này tiện về thời gian và cự ly, khoảng cách đưa đón trẻ, tuy nhiên hoạt động cũng vì thế khó kiểm soát và quản lý. Công tác quản lý nhóm trẻ được phân cấp cho các xã, phường quản lý.

Sở GD-ĐT Hà Nội đã ban hành các văn bản chỉ đạo đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo hoạt động tư thục, tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn; yêu cầu các địa phương công khai giấy phép trên các phương tiện thông tin đại chúng.