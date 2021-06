Dịch Covid-19: Cấp tốc làm quen với cách thi lớp 10 ngắn gọn hơn

Đề thi vẫn đảm bảo sự phân hóa Ông Phạm Văn Đại, Phó giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT Hà Nội, khẳng định dù thay đổi thời gian thi nhưng cấu trúc và hình thức đề thi không thay đổi so với kế hoạch công bố trước đó. Tuy nhiên, do giảm thời gian làm bài nên mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của đề thi được tinh giảm phù hợp với thời gian thi. Số lượng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong đề thi môn ngoại ngữ (không chuyên) và môn lịch sử (không chuyên) là 30 câu/đề thi, giảm bớt 10 câu/đề thi so với kế hoạch trước, giảm bớt một số câu ở từng phần trong cấu trúc đề thi, nhưng vẫn đảm bảo sự phân hóa của đề để lựa chọn được những thí sinh có đủ năng lực theo yêu cầu của công tác tuyển sinh. Ông Đại cũng lưu ý HS và phụ huynh không nên quá lo lắng, đề thi các môn năm nay sẽ bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình môn học, trong chương trình các em đã được học tập, ôn tập, phù hợp đối tượng dự thi.