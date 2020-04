Dịch Covid-19, cơ hội có 5 thay đổi cho giáo dục Việt Nam

Điều chỉnh chính sách du học của Việt Nam

Chiến lược cử người hay khuyến khích người dân đi học ở các nước có nền khoa học và giáo dục phát triển là một chiến lược lâu dài, đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên, việc du học này cũng có mặt trái của nó. Theo UNESCO, Việt Nam có hàng trăm ngàn học sinh du học các nước và một năm đầu tư một khoản kinh phí rất lớn, gần 3 tỉ USD. Trong đó, gần 6% là do ngân sách Nhà nước tài trợ và 94% là do người dân tự đầu tư hoặc học bổng tài trợ của nước ngoài. Trong số du học sinh đi học đó, không chỉ học các trường đại học chất lượng cao, học phí cao, mà có cả những trường chất lượng không cao, do học phí thấp. Trong khi, các trường đại học quốc tế trong nước, học sinh Việt Nam chỉ được học với tỷ lệ 10-20% trong tổng số sinh viên.