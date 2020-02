Dịch Covid-19: Nhiều trường đại học bắt đầu học vào ngày 2.3 tới

Chiều nay 26.2, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM có thông báo về thời gian tổ chức giảng dạy, học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Hình thức dạy trực tuyến, giảng viên chủ động giảng dạy cho phần nội dung đã chuẩn bị và đăng ký thực hiện, trường không xếp lịch giảng dạy theo hình thức này. Thông báo này cũng ghi rõ, sinh viên tham gia học đủ theo quy định các buổi học trên lớp theo thời khóa biểu đã công bố.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, tiến sĩ Trần Thiện Lưu, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, cho biết: "Ngày 2.3 trường chính thức bắt đầu học kỳ 2. Trường hợp xấu nhất sinh viên chưa thể học tập trung tại trường, các học phần theo lịch vẫn triển khai nhưng theo hình thức trực tuyến".

Cũng theo tiến sĩ Lưu, từ nay đến hết tuần nếu không có gì thay đổi, trường sẽ có thêm thông báo nói rõ việc sinh viên tập trung trở lại từ ngày 2.3 tới.

Tương tự, theo tiến sĩ Trần Đình Lý, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, đến thời điểm này thì trường vẫn bắt đầu việc học từ ngày 2.3 tới.

Trong khi đó, trước diễn biến đang phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên thế giới, một số trường ĐH quyết định tiếp tục cho sinh viên nghỉ thêm một tuần đến hết ngày 8.3.

Theo đó, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM thông báo cho học viên, sinh viên nghỉ học tập trung tại trường từ ngày 2.3 đến hết ngày 8.3. Quyết định này đưa ra sau cuộc họp của Ban giám hiệu nhà trường sáng nay.

"Nhà trường không tổ chức học tập trung đối với học viên, sinh viên tại trường từ ngày 2.3 đến hết ngày 8.3 để phòng chống những diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19 gây ra", thông báo này ghi rõ.

Tương tự, PGS TS Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM cũng đã ký văn bản cho tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên, học viên do dịch Covid-19 trong hôm nay. Quyết định này được lãnh đạo nhà trường đưa ra do căn cứ vào tình hình thực tế bệnh dịch viêm hô hấp cấp do virus corona gây ra vẫn còn phức tạp. Theo đó, sinh viên và học viên tiếp tục được nghỉ thêm 1 tuần đến hết ngày 8.3.