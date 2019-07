Điểm cao nhưng vẫn có nguy cơ không trúng tuyển

Nghịch lý đáng báo động

Kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, điểm trung bình các môn như sau: toán 5,64 - văn 5,48 - lý 5,57 - hóa 5,35 - sinh 4,68 - sử 4,3 - địa 6,0 - giáo dục công dân 7,37 - tiếng Anh: 4,3.

Nếu đem so sánh với điểm trung bình trong học bạ của học sinh, điểm số trong học bạ chắc chắn cao hơn rất nhiều so với kết quả điểm thi. Còn với trên 3.000 bài thi có điểm liệt, đây là con số rất báo động khi đem so sánh với điểm học bạ. Chúng tôi biết rằng thực tế ít học sinh có điểm trung bình trong học bạ các môn từ 5,0 trở xuống. Thế sao điểm liệt (từ 1 trở xuống) trong kỳ thi THPT quốc gia lại trên 3.000?

Với bộ môn văn, con số 1.265 bài thi điểm liệt là điều không tưởng . Đây là môn thi bắt buộc nhưng vì sao điểm liệt “khủng” đến như vậy? Đây cũng là câu hỏi lớn đối với việc dạy và học môn văn trong nhà trường.

Điểm liệt trong thi THPT quốc gia tăng nhưng điểm trong học bạ thường xuyên cao. Đây phải chăng là một nghịch lý đáng báo động trong giáo dục hiện nay?

Thái Hoàng