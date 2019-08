Điểm chuẩn các trường đều tăng, trừ trường khối công an

Thậm chí, Học viện (HV) Cảnh sát nhân dân điểm chuẩn lao dốc đột ngột ở vài tổ hợp với diện thí sinh (TS) nam miền bắc.

Các trường công an rớt khỏi tốp đầu

Điều bất ngờ là điểm chuẩn năm nay với diện TS phía bắc, đặc biệt là TS nam, của HV Cảnh sát nhân dân lao dốc so với năm ngoái.

Ngành nghiệp vụ cảnh sát với TS nam miền bắc tuyển 3 tổ hợp thì điểm chuẩn cả 3 tổ hợp đều giảm. Tổ hợp A01 năm nay giảm hơn 7 điểm (năm ngoái 27,15; năm nay 19,62); tổ hợp D01 giảm gần 5 điểm (năm ngoái 24,65; năm nay 19,88); tổ hợp C03 năm nay lấy 23 điểm, trong khi năm ngoái là 24,15 điểm. Với diện TS nữ phía bắc ngành nghiệp vụ cảnh sát, điểm chuẩn các tổ hợp đều tăng nhẹ, tuy nhiên có rất ít chỉ tiêu.

Trong khi đó, điểm chuẩn với diện TS nam phía nam (cũng ngành nghiệp vụ cảnh sát) tuy có diện giảm, nhưng không đáng kể so với điểm chuẩn của Trường ĐH Cảnh sát nhân dân năm ngoái. Cụ thể, điểm tổ hợp A01 năm nay là 22,91 điểm, năm ngoái 23,85 điểm; tổ hợp D01 năm nay 20,15, năm ngoái 22,95; tổ hợp C03 năm nay 23,32, năm ngoái 23,9.

Như vậy, với mức điểm chuẩn đã công bố ở trên, điểm chuẩn của HV Cảnh sát nhân dân không còn nằm trong danh sách những trường có điểm chuẩn cao nhất nữa.

Điểm chuẩn của HV An ninh nhân dân tuy có khá hơn, nhưng so với mặt bằng mức tăng của các trường đã công bố năm nay thì điểm chuẩn của HV này được xem là “thụt lùi”. Cụ thể, điểm chuẩn ngành nghiệp vụ an ninh (số trong ngoặc là điểm chuẩn năm ngoái), phía bắc, tổ hợp A01 thí sinh nam là 25 (24,7), nữ 26,65 (25,5); tổ hợp C03 nam 23,32 (24,2), nữ 26,64 (25,8); tổ hợp D01 nam 22,35 (24,7), nữ 25,9 (26,1). Cũng ngành này, phía nam, tổ hợp A01, thí sinh nam là 21,42 (23,9), với nữ là 26,24 (24,3); tổ hợp C03 với nam là 22,95 (23,6), với nữ là 25,68 (24,25); tổ hợp D01 với nam 20,55 (22,95), với nữ là 26,05 (24,55).

Các trường tốp giữa và trên điểm chuẩn đều cao

Theo TS Phạm Thu Hương, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương, năm nay các ngành nóng nhất của trường có điểm chuẩn dự kiến tổ hợp A00 là trên 27 điểm. Điểm trúng tuyển dự kiến của nhóm ngành kinh tế, kinh tế quốc tế và luật (là 26,20; nhóm ngành kinh doanh quốc tế và quản trị kinh doanh quốc tế là 26,25; nhóm ngành tài chính ngân hàng và kế toán là 25,75; nhóm ngành kinh tế và quản trị kinh doanh của cơ sở 2 (TP.HCM) mã ngành NTS01 có điểm trúng tuyển tổ hợp A00 cao nhất tương ứng là 26,4; nhóm ngành tài chính - ngân hàng và kế toán là 25,9.

Điểm chuẩn cả 55 chương trình đào tạo chuẩn của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cũng thuộc nhóm cao nhất trong số các trường đại học trên cả nước, dao động từ 20 đến 27,42 điểm, tùy từng chương trình đào tạo. Trong đó, chương trình đào tạo khoa học máy tính (có điểm trúng tuyển cao nhất, là 27,42 điểm).

Các trường khối ngành kinh tế ở phía bắc cũng đều có mức điểm chuẩn trên từ 21 - 22 điểm trở lên, trong đó rất nhiều ngành ở các mức 24 - 26 điểm.