Điểm chuẩn ĐH biến động trong khung điểm nào?

Điểm chuẩn ổn định với ngành năm ngoái lấy trên 26 điểm

Theo PGS Nguyễn Phong Điền, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội , năm 2021 trường dự kiến tuyển khoảng 7.400 chỉ tiêu, với gần 60 chương trình đào tạo thuộc 3 lĩnh vực: kỹ thuật - công nghệ , ngôn ngữ Anh, kinh tế - quản lý. Hiện trường đã tuyển được khoảng 1.800 thí sinh (TS) theo phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển tài năng. Do dịch Covid-19, trường đã phải hủy kỳ thi kiểm tra tư duy, dồn toàn bộ chỉ tiêu định dành cho phương thức này cho xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Trường ĐH Bách khoa sẽ xét kết quả thi tốt nghiệp THPT với tổng cộng khoảng 5.600 chỉ tiêu. Đây cũng là một yếu tố tác động tới điểm chuẩn vào trường này năm nay.

PGS Nguyễn Phong Điền cũng dự đoán những ngành trong khung điểm chuẩn từ 23 đến cận 26 của năm ngoái có khả năng sẽ tăng thêm 1 điểm trong năm nay. Những ngành, chương trình có điểm chuẩn từ 26 trở lên sẽ giữ ổn định như năm 2020. Những ngành tuyển tổ hợp có yếu tố tiếng Anh như A01 (toán, lý, tiếng Anh), D07 (toán, hóa, tiếng Anh) có thể có một chút lợi thế nhưng không quá nhiều.

Điểm chuẩn khối A, B, C sẽ ổn định

GS Nguyễn Tiến Thảo, Phó ban Đào tạo, ĐH Quốc gia Hà Nội, cho biết năm 2021 ĐH này sẽ xét tuyển 11.250 chỉ tiêu qua các phương thức khác nhau, trong đó hơn 50% là theo phương thức dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT. Hiện nay, có khoảng 130.000 lượt nguyện vọng (NV) đăng ký vào ĐH này, tuy nhiên con số này sẽ thay đổi trong thời gian tới, sau khi các TS điều chỉnh NV.

Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 Độc Lập

Mặc dù vậy, dựa vào kết quả phân tích phổ điểm THPT, có thể phán đoán sơ bộ những ngành năm ngoái có điểm chuẩn dưới 26 thì năm nay có khả năng tăng từ 1 - 1,5 điểm. Trong đó, các ngành sử dụng các tổ hợp có yếu tố tiếng Anh (A01, D01) sẽ tăng khoảng 1,5 điểm; các ngành sử dụng các tổ hợp A00, B00 hoặc C00 từ 0,5 - 1 điểm.

“Những ngành năm ngoái có điểm chuẩn từ 18 - 22, năm nay dự báo nhích lên khoảng 1 điểm; từ 22 - 26 dự báo nhích từ 1 - 1,5 điểm. Với tất cả các tổ hợp, những ngành năm ngoái có điểm chuẩn từ 27,5 trở lên thì khả năng tăng rất thấp”, GS Thảo nhận xét.

PGS Vũ Hoàng Linh, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội, phân tích: “3 tổ hợp chính trường sử dụng để xét tuyển là A00, B00, A01. Với khối A00, tổng điểm có nhiều TS nhất là 23 điểm, tương tự năm 2020. Mặc dù điểm trung bình năm nay giảm so với năm 2020, nhưng số TS đạt mức điểm 17 - 25 cao hơn so với năm 2020. Với khối B00, số TS đạt mức điểm 17 - 23 cũng tăng so với năm 2020. Biến động lớn nhất xảy ra với khối A01, số lượng TS được 21 - 27 điểm tăng hơn hẳn so với năm 2020. Vì thế dự đoán điểm chuẩn các ngành khoa học tự nhiên sẽ như năm ngoái, một số ngành có điểm chuẩn năm 2020 ở mức 20 - 23 điểm có thể tăng nhẹ”.

Theo GS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (Hà Nội), đối với các tổ hợp thuộc khối C và D truyền thống, dự kiến điểm chuẩn vào các trường khối ngành này nói chung sẽ không có sự thay đổi đáng kể nào, nếu có sẽ rơi vào các tổ hợp khối D.

“Nhìn vào điểm trung bình của các môn cấu thành các tổ hợp khối C và D cho thấy, nếu như điểm giảm nhẹ từ 0,1 - 0,2 điểm đối với các môn văn học và lịch sử, thì môn địa lý tăng nhẹ 0,2 điểm; môn toán giảm nhẹ 0,1, trong khi môn tiếng Anh có sự tăng đột biến hơn khi điểm trung bình tăng tới 1,2 điểm. Do đó, điểm chuẩn năm 2021 đối với 31 chương trình tuyển sinh của trường về căn bản sẽ như năm 2020”, GS Tuấn phân tích.