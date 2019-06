Điểm chuẩn vào đại học sẽ tăng

Ý KIẾN Điểm chuẩn cao hơn ở tổ hợp khối C, D Theo các thầy giải đề, năm nay đề môn toán, văn, Anh văn, giáo dục công dân, sử, địa đều dễ hơn năm trước. Đề thi lý, hóa, sinh gần như tương đương năm 2018. Như vậy, có thể dự đoán sơ bộ điểm chuẩn của tổ hợp môn của các ngành mà các trường ĐH xét tuyển. Trong những tổ hợp môn cơ bản thì tổ hợp C, D sẽ có điểm chuẩn cao hơn; tổ hợp A, B tăng nhẹ. Như vậy, những trường khối xã hội nhân văn có nhiều ngành xét khối C, D khả năng điểm chuẩn sẽ cao hơn năm trước. Tiến sĩ Phạm Hồng Danh (Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trường THPT Vĩnh Viễn) Một số ngành điểm chuẩn sẽ cao hơn năm ngoái Nhiều chuyên gia đánh giá đề thi năm 2019 vừa sức hơn năm 2018. Vì vậy, nhiều khả năng điểm chuẩn của trường sẽ tăng ít nhất từ 1 - 2 điểm so với năm trước. Lý do là xác suất điểm cao sẽ nhiều hơn, mà chỉ tiêu của trường thì có hạn. Tổng chỉ tiêu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM năm nay là hơn 5.500, số nguyện vọng đăng ký là 45.000, tổng nguyện vọng 1, 2, 3 là 69%. Nhưng phương thức xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia chỉ chiếm 50%, vì vậy cạnh tranh đã cao nay sẽ cao hơn. Dự đoán xác suất các ngành có lượng TS đăng ký khá lớn năm nay như: quản trị kinh doanh, công nghệ kỹ thuật ô tô, công nghệ thông tin, du lịch - nhà hàng - khách sạn, marketing sẽ có điểm chuẩn cao hơn mức năm ngoái. Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương (Phó trưởng phòng Tuyển sinh, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM) Trường tốp đầu không tăng, trường tốp 2 tăng nhẹ Nhìn chung qua nhận định về đề thi và tình hình làm bài của TS thì đa phần các em đều tự tin làm được bài. Phổ điểm chủ yếu trên trung bình, tuy nhiên để đạt điểm cao (9 hoặc 10 điểm) thì ít TS đạt được. Điều này dẫn đến điểm chuẩn các trường tốp trên như y dược, nhóm ngành công an quân đội, ngân hàng... sẽ không thay đổi nhiều so với năm 2018. Điểm chuẩn của các trường tốp 2 sẽ tăng nhẹ và đây là phổ điểm tập trung nhiều TS (từ 18 - 22 điểm) sẽ thuận lợi cho các trường xét tuyển. Phạm Phương Bình (Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, Q.Thủ Đức, TP.HCM) Điểm chuẩn các ngành có môn sử tăng nhẹ từ 0,25 - 1 điểm Đề thi môn lịch sử số lượng câu hỏi mang tính chất thông hiểu nhận biết chiếm đa số, đủ cho TS đạt trung bình. Các câu hỏi phân loại có hình thức đa dạng như nhận xét các đánh giá, tìm điểm tương đồng, so sánh các sự kiện lịch sử đòi hỏi TS phải có kỹ năng phân tích, so sánh, tổng hợp cao... Dự đoán, phổ điểm cao hơn năm ngoái nhưng không nhiều nên điểm chuẩn các ngành khoa học xã hội có môn lịch sử trong tổ hợp môn xét tuyển sẽ nhích nhẹ từ 0,25 - 1 điểm so với năm ngoái. Nguyễn Viết Đăng Du (Tổ trưởng Tổ lịch sử Trường THPT Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM) Đăng Nguyên - Bích Thanh (ghi)