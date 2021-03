Điểm mới trong tuyển sinh ĐH 2021 các trường công an, quân đội

Năm nay, 8 trường công an nhân dân (CAND) sẽ tuyển sinh 2.080 chỉ tiêu ĐH chính quy. Điểm mới trong tuyển sinh khối trường CAND là bổ sung phương thức xét tuyển kết hợp. Theo đó, căn cứ để xét tuyển là chứng chỉ quốc tế (IELTS Academic, hoặc TOEFL iBT, hoặc HSK) và kết quả học tập THPT. Nhưng phương thức này chỉ áp dụng đối với Học viện Quốc tế, Học viện Chính trị CAND, các ngành nghiệp vụ an ninh và nghiệp vụ cảnh sát. Còn chủ yếu vẫn là xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả học tập THPT; phương thức này được áp dụng đối với tất cả các trường CAND. Ngoài ra, các trường CAND còn tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT.

Để có đủ điều kiện dự tuyển, ngoài việc thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh (TS) phải đáp ứng một số điều kiện do ngành công an quy định như phải đạt học lực từ trung bình trở lên trong những năm học THPT hoặc tương đương, đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe … theo quy định của Bộ Công an.