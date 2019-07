Điểm sàn khối ngành sức khỏe, sư phạm: Yếu tố quyết định là chất lượng chứ không phải nguồn tuyển

Ý kiến Ủng hộ điểm sàn khối ngành sức khỏe “Trường ủng hộ Bộ GD-ĐT khi Bộ đặt ngưỡng sàn là 21 điểm với ngành y khoa, 20 điểm với dược khoa. Đây là các ngành đào tạo quan trọng, nên đòi hỏi cao về chất lượng tuyển sinh là hợp lý”. GS Vũ Văn Hóa

(Phó hiệu trưởng Trường ĐH (Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội) Có thể yên tâm về chất lượng “Việc Bộ GD-ĐT đưa ra được ngưỡng đảm bảo chất lượng như năm nay là rất tốt. Nếu so với chỉ tiêu, điểm sàn mà Bộ đặt ra là không cao, nhưng so với “sàn” các ngành khác (chỉ 14 điểm) thì sàn của ngành y dược đã có thể khiến những người quan tâm tới đào tạo y dược yên tâm về chất lượng đầu vào khối ngành này”. GS Nguyễn Hữu Tú

(Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội) Không ảnh hưởng trường công lập Điểm sàn các ngành sức khỏe là một cách sàng lọc TS đầu vào và mức điểm này tương đối phù hợp. Mức điểm sàn này với các trường công lập sẽ không ảnh hưởng gì. PGS-TS Nguyễn Ngọc Khôi

(Trưởng phòng Đào tạo - Trường ĐH Y Dược TP.HCM) Mức sàn sư phạm là phù hợp Điểm sàn các ngành của trường đều tăng so với năm ngoái một phần do phổ điểm thi năm nay cao hơn và quan trọng là trường xác định điểm sàn khá sát với điểm chuẩn. Do vậy, ngưỡng điểm tối thiểu Bộ đưa ra ở mức phù hợp với các trường. Thạc sĩ Lê Phan Quốc

(Phó trưởng phòng Đào tạo - Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) Phương án hợp lý “Các mức sàn ngành sức khỏe năm nay mà Bộ GD-ĐT đặt ra là phương án hợp lý nhất, vừa đạt yêu cầu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành y dược, vừa đảm bảo nguồn tuyển so với tổng chỉ tiêu của khối ngành này và chỉ tiêu của trường”. PGS Nguyễn Văn Khải

(Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Hải Phòng) Mức sàn chung chưa thuyết phục Một mức sàn chung 18 điểm cho các ngành sư phạm bậc ĐH là chưa thực sự thuyết phục. Bởi lẽ, phổ điểm thi THPT quốc gia năm nay khá chênh lệch ở các tổ hợp môn, đặc biệt là giữa tổ hợp có điểm trung bình cao nhất với tổ hợp có điểm trung bình thấp nhất. Vì vậy, đưa ra một mức chung cho tất cả tổ hợp là chưa phản ánh được sự tương đồng. Trưởng phòng Đào tạo một trường ĐH có đào tạo ngành giáo viên Quý Hiên - Hà Ánh (ghi)