Điểm thi môn văn của An Giang cao đột biến

Phổ điểm lệch phải, “đỉnh” ở mức 8 điểm

Kết quả phân tích dữ liệu điểm thi mà Bộ GD-ĐT công bố cho thấy năm nay An Giang là tỉnh có điểm trung bình môn ngữ văn cao nhất nước, với mức điểm là 7,62. Mức điểm này cao hơn 1 điểm so với mức trung bình chung của cả nước là 6,6; và cao hơn khá nhiều so với địa phương xếp thứ 2 là Bình Dương (7,28).

Đáng nói là, mức điểm trung bình môn ngữ văn của An Giang năm 2019 không lọt vào tốp 5 tỉnh có điểm trung bình thì năm nay đã “vượt lên” ở vị trí thứ nhất. Năm 2019, mức điểm trung bình môn ngữ văn của An Giang là 5,92 và xếp ở vị trí thứ 9, không cao hơn nhiều so với mức điểm trung bình chung của cả nước (5,49).

Không chỉ mức điểm trung bình, phổ điểm môn ngữ văn của An Giang cũng cho thấy mức điểm của thí sinh (TS) tỉnh này năm nay cao vượt trội so với mặt bằng chung, cũng như so với chính An Giang năm 2019. Theo đó, phổ điểm môn ngữ văn năm 2020 của An Giang hoàn toàn lệch sang bên phải, phía mức điểm cao. “Đỉnh” (mức điểm có nhiều TS đạt nhất) của phổ điểm là mức điểm 8. Có tới 1.618 TS của An Giang đạt mức điểm 8, chiếm 10,85%. Mức này cao hơn tới 1 điểm so với “đỉnh” phổ điểm môn ngữ văn của cả nước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ GD-ĐT công bố (điểm 7). Mức điểm mà nhiều TS An Giang đạt nhiều nhất là từ 7,5 - 8,75 điểm, là mức điểm cao đối với môn ngữ văn.

Nếu so với chính tỉnh An Giang, thì năm 2019, “đỉnh” phổ điểm môn ngữ văn của tỉnh này là mức 6 điểm. Mức điểm phổ biến nhất là từ 5 - 7 điểm. Còn tại kỳ thi năm 2018, phổ điểm môn ngữ văn của An Giang có đỉnh là 6,5 điểm, mức điểm phổ biến là từ 5 - 7,5 điểm. Trong các năm trước, các chỉ số này của An Giang có nhỉnh hơn một chút so với mặt bằng chung, song không “đột biến” như năm nay.

“Độc chiếm” đỉnh cao

Điều đáng nói là các điểm cao từ 9 điểm trở lên ở môn ngữ văn cũng “tập trung” vào TS của tỉnh An Giang. Thống kê từ dữ liệu điểm thi của Thanh Niên cho thấy cả nước có 870.534 TS dự thi môn ngữ văn thì có 10.157 TS đạt điểm từ 9 trở lên (chiếm khoảng 1,17%). Con số này cao hơn khá nhiều so với năm ngoái, khi cả nước chỉ có 460 TS đạt điểm từ 9 trở lên, dù lượng TS nhiều hơn một chút (882.657). Trong số 10.157 TS đạt điểm từ 9 - 10 môn ngữ văn, An Giang có tới 1.471 TS (chiếm 14,48%) cao nhất cả nước. Hà Nội xếp thứ 2 với 1.457 TS (14,34%). Số lượng và tỷ lệ này cao hơn rất nhiều so với các tỉnh ở vị trí tiếp theo là Thanh Hóa và Nghệ An. Hai tỉnh này lần lượt có 932 (chiếm 9,18%) và 609 (chiếm 6%) TS có mức điểm này.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT An Giang: "Không có chuyện tỉnh gian dối" Tối 28.8, trao đổi với PV Báo Thanh Niên về thông tin điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của tỉnh An Giang cao bất thường, ông Trần Tuấn Khanh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh này cho biết điểm thi của TS phản ánh đúng thực chất, không có chuyện tỉnh gian dối trong việc đánh giá chất lượng giáo dục Ông Khanh cho biết nếu xét điểm trung bình tất cả các môn thi THPT quốc gia thì 4 năm vừa qua An Giang đều nằm trong top 10 của cả nước và đều đứng đầu khu vực ĐBSCL. Riêng các môn xã hội như văn, sử, địa, giáo dục công dân... tỉnh An Giang có chất lượng rất ổn định và đều nằm trong thứ hạng cao của cả nước. Do đó, có thể nói, các môn xã hội là một thế mạnh của TS An Giang. Với tính ổn định như vậy cũng phản ánh đúng chất lượng thực, nó không phải là hiện tượng trồi sụt thất thường. "Chất lượng đã ổn định như thế thì không có chuyện gian dối trong việc đánh giá chất lượng giáo dục. Gần đây, Bộ GD-ĐT cũng đã công bố đối sánh giữa điểm học bạ và điểm thi thì An Giang nằm trong nhóm bình thường, không có sự chênh lệch. Điều đó cũng thể hiện việc chúng tôi thực hiện việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên đối với học sinh được đảm bảo theo quy định. Nó thể hiện qua kết quả của kỳ thi THPT quốc gia. Nói chung chủ chương của tỉnh và ngành là phải tổ chức học thật, thi thật", ông Khanh nói. Trần Ngọc Cần lưu ý, số lượng TS dự thi môn ngữ văn của Hà Nội hay Thanh Hóa, Nghệ An cao hơn rất nhiều so với An Giang. Cụ thể, với 1.471 TS dự thi môn ngữ văn đạt điểm 9 trở lên trên tổng số 15.329 TS dự thi, tỷ lệ TS đạt điểm 9 trở lên của An Giang là 9,65%. Trong khi đó, Hà Nội có tới 78.862 TS dự thi và tỷ lệ đạt điểm 9 - 10 của Hà Nội chỉ là 1,85%. Tương tự, tỷ lệ này của Thanh Hóa và Nghệ An chỉ là 2,68% và 1,96%. Với tỷ lệ TS đạt điểm 9 trở lên lên tới gần 10% của An Giang có bước "đột biến" khi so sánh với chính tỉnh này vào năm ngoái. Trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, An Giang chỉ có 22 TS đạt mức điểm 9 trở lên trên tổng số 15.786 TS, đạt tỷ lệ 0,14% (cũng là mức cao của năm 2019). So sánh với Hà Nội chỉ có 19 TS trên tổng số 74.286 TS, tỷ lệ là 0,025%.

Nếu chỉ tính riêng số TS có mức điểm từ 9,25 trở lên, càng cho thấy sự vượt trội của An Giang đối với kết quả thi môn ngữ văn năm nay. Cả nước có 2.692 TS đạt điểm môn ngữ văn từ 9,25 trở lên thì riêng An Giang đã có 668 TS, chiếm tới 24,81%. Trong khi đó, Hà Nội cũng chỉ có 221 TS đạt mức điểm này, chiếm 8,58%. Thanh Hóa có 142 TS đạt mức điểm này, chiếm 5,17% còn Nghệ An có 192 TS, đạt mức 7,13%.

Nếu tính TS có mức điểm 9,5 trở lên thì cả nước có 705 TS, trong đó riêng của An Giang đã 266 TS, chiếm tới 37,73%, cao vượt trội so với tỉnh thành khác. Xếp thứ 2 là Cần Thơ với 94 TS, chiếm 13,3%. Số lượng TS có mức điểm từ 9,75 trở lên của An Giang càng không có “đối thủ”. Cả nước chỉ có 50 TS đạt mức điểm này trở lên nhưng riêng An Giang đã có 25 TS, chiếm tới 50%.

Nếu so sánh tỷ lệ TS đạt mức điểm cao nói trên với số lượng TS dự thi môn ngữ văn của An Giang và các tỉnh, thành khác sẽ thấy sự “đột biến” của An Giang là rất đáng lưu ý.

Thêm một so sánh nữa, là trong năm 2019, An Giang chỉ có 1 TS đạt điểm 9,25 môn ngữ văn và là mức điểm cao nhất; 21 TS đạt điểm 9. Còn năm 2018, tỉnh này có 12 TS đạt mức điểm 9,5 và đây cũng là mức điểm cao nhất của môn ngữ văn.