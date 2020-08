Điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 môn ngữ văn tỉnh An Giang cao đột biến

Kết quả phân tích dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 mà Bộ GD-ĐT công bố cho thấy, năm nay, An Giang là tỉnh có điểm thi môn ngữ văn cao nhất cả nước, với mức điểm trung bình 7,62.

An Giang năm ngoái không lọt vào tốp 5 tỉnh có điểm trung bình cao nhất môn văn thì năm nay đã “vượt lên” tỏa sáng ở vị trí thứ nhất.

Điều đáng nói là các điểm cao của môn ngữ văn cũng “tập trung” vào thí sinh của tỉnh An Giang.

Thống kê cho thấy, cả nước có 870.534 thí sinh dự thi môn ngữ văn. Trong số này, có 10.157 thí sinh đạt điểm từ 9 trở lên. Con số này cao hơn khá nhiều so với năm ngoái, khi cả nước chỉ có 460 thí sinh đạt điểm từ 9 trở lên, dù lượng thí sinh nhiều hơn một chút (882.657).

Số lượng thí sinh đạt mức điểm 9 trở lên của các tỉnh, thành Ảnh Lê Hiệp

Trong số 10.157 thí sinh đạt điểm từ 9 - 10 môn ngữ văn, An Giang có tới 1.471 thí sinh (chiếm 14,48%) cao nhất cả nước. Hà Nội cũng chỉ xếp thứ 2 với 1.457 thí sinh (14,34%).

Số lượng và tỷ lệ này cao hơn rất nhiều so với các tỉnh ở vị trí tiếp theo là Thanh Hóa và Nghệ An. Hai tỉnh này lần lượt có 932 (9,18%) và 609 (6%) thí sinh có mức điểm này.

Lưu ý là số lượng thí sinh dự thi môn ngữ văn của Hà Nội hay Thanh Hóa, Nghệ An cao hơn rất nhiều so với An Giang. Cụ thể, với 1.471 thí sinh dự thi môn ngữ văn đạt điểm 9 - 10 trên tổng số 15.329 thí sinh dự thi, tỷ lệ thí sinh đạt điểm 9 - 10 của An Giang là 9,65%.

Trong khi đó, Hà Nội có tới 78.862 thí sinh dự thi và tỷ lệ đạt điểm 9 - 10 của Hà Nội chỉ là 1,85%. Tương tự, tỷ lệ này của Thanh Hóa và Nghệ An chỉ là 2,68% và 1,96%.

Với tỷ lệ thí sinh đạt điểm 9 - 10 lên tới gần 10% của An Giang là điều khá bất thường khi so sánh với chính tỉnh này vào năm ngoái.

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, An Giang chỉ có 22 thí sinh đạt mức điểm 9 - 10 trên tổng số 15.786 thí sinh, đạt tỷ lệ 0,14% (cũng là mức cao của năm 2019). So sánh với Hà Nội chỉ có 19 thí sinh trên tổng số 74.286 thí sinh, tỷ lệ là 0,025%.

Nếu chỉ tính riêng số thí sinh có mức điểm từ 9,5 trở lên, càng cho thấy sự vượt trội của An Giang đối với kết quả thi môn ngữ văn năm nay.

Số thí sinh có mức điểm từ 9,5 trở lên ở môn ngữ văn của các tỉnh, thành phố Ảnh Lê Hiệp

Cả nước có 2.692 thí sinh đạt điểm môn ngữ văn từ 9,25 trở lên thì riêng An Giang đã có 668 thí sinh, chiếm tới 24,81%. Trong khi đó, Hà Nội cũng chỉ có 221 thí sinh đạt mức điểm này, chiếm 8,58%. Thanh Hóa có 142 thí sinh đạt mức điểm này, chiếm 5,17% còn Nghệ An có 192 thí sinh, đạt mức 7,13%.

Nếu tính thí sinh có mức điểm 9,5 trở lên thì cả nước có 705 thí sinh, trong đó riêng của An Giang đã 266 thí sinh, chiếm tới 37,73%, cao vượt trội so với tỉnh thành khác.

Xếp thứ 2 là Cần Thơ với 94 thí sinh chiếm 13,3%. Hà Nội chỉ có 23 thí sinh, chiếm 3,26%.

Số lượng thí sinh có mức điểm từ 9,75 trở lên của An Giang càng không có đối thủ. Cả nước chỉ có 50 thí sinh đạt mức điểm này trở lên nhưng riêng An Giang đã có 25 thí sinh, chiếm tới 50%. Quảng Nam chỉ có 7 thí sinh và Cần Thơ chỉ có 5 thí sinh. Các địa phương khác chỉ có 1 - 2 thí sinh đạt mức điểm này.

Phổ điểm lệch phải, đỉnh ở mức 8 điểm

Không chỉ số lượng thí sinh đạt mức điểm cao gần tuyệt đối chiếm tỷ lệ vượt trội, phân tích phổ điểm môn ngữ văn của An Giang cũng cho thấy mức điểm của thí sinh An Giang năm nay cao vượt trội so với mặt bằng chung cũng như so với chính An Giang năm 2019.

Phổ điểm môn ngữ văn của tỉnh An Giang năm 2020 Ảnh Lê Hiệp

Theo đó, phổ điểm môn ngữ văn của An Giang hoàn toàn lệch sang bên phải, phía mức điểm cao. Đỉnh của phổ điểm là mức điểm 8, là mức điểm giỏi. Có tới 1.618 thí sinh đạt mức điểm 8, chiếm 10,85%. Các mức điểm mà nhiều thí sinh An Giang đạt nhất là 7,5 - 8,5.

Trong khi đó, phổ điểm môn ngữ văn của cả nước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ GD-ĐT công bố có đỉnh phổ điểm ở mức 7 điểm.

Phổ điểm môn ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 của tỉnh An Giang Ảnh Lê Hiệp

Nếu so với chính tỉnh An Giang, thì năm ngoái, tỉnh này không có thí sinh nào đạt điểm 10 mà chỉ điểm 9,25. Đỉnh phổ điểm môn ngữ văn của tỉnh An Giang trong năm 2019 là mức 6 điểm. Mức điểm phổ biến nhất là từ 5 - 7 điểm.