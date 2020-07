Đình chỉ công tác giáo viên mua vở chữ Trung Quốc cho học sinh mầm non

Ngày 4.7, theo thông tin từ Phòng GD-ĐT H.Minh Hóa, Trường mầm non Xuân Hóa đã có quyết định tạm đình chỉ công việc đối với cô Phan Thị Hồng Thắm vì đã tự ý mua vở chữ Trung Quốc cho học sinh 5 tuổi tập tô để làm rõ, xử lý theo quy định.

Hình ảnh do phụ huynh cung cấp về vở có chữ Trung Quốc đã được học sinh tô chữ Ảnh: C.T.V

Theo đó, Hiệu trưởng Trường mầm non Xuân Hóa ra quyết định tạm đình chỉ công việc đối với cô Phan Thị Hồng Thắm trong thời gian 1 tuần kể từ ngày 3.7. Lý do cô Thắm lựa chọn tài liệu cho trẻ sử dụng chưa thông qua nhà trường; không nắm kỹ danh mục tài liệu trong trường mầm non nên chọn mua tài liệu cho trẻ không đúng quy định, mua tài liệu từ nguồn không chính thống.