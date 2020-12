'Đỏ mắt' tìm giáo viên tiếng Anh bậc tiểu học

Nhiều địa phương đề nghị hạ chuẩn đào tạo do thiếu nguồn tuyển GV ? Thực trạng thiếu GV là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, kiến nghị tại hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành giáo dục năm 2020 do Bộ GD-ĐT tổ chức ngày 31.10. Ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, lo ngại về tình trạng thiếu GV mà không có nguồn tuyển vì chuẩn trình độ đào tạo GV theo luật Giáo dục 2019 quá cao. Do vậy, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ xem xét hạ thấp tiêu chuẩn, tiêu chí tuyển dụng để giải quyết khó khăn về nguồn tuyển. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, đề nghị Bộ GD-ĐT nghiên cứu đề xuất về việc tuyển dụng sinh viên có bằng trung cấp sư phạm mầm non và cao đẳng sư phạm tiểu học trong giai đoạn chuyển tiếp này. Sinh viên được tuyển dụng phải cam kết tự học để nâng trình độ chuẩn đào tạo đến năm 2025, quá thời gian cam kết nếu không đạt chuẩn thì đơn vị có thể xem xét chấm dứt hợp đồng. Tuệ Nguyễn - Quý Hiên