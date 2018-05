Dốc sức ôn tập kỳ thi THPT

Với những trường có nhiều học sinh học lực trung bình trở xuống thì sự nỗ lực của cả thầy và trò còn đòi hỏi ở cấp số nhân.

Lập kế hoạch cho từng tuần

Thời gian qua, nhiều trường đã tận dụng tiết học ở buổi hai để tổ chức ôn tập, hệ thống lại kiến thức lớp 11, cũng như tăng cường ra các đề thi mẫu cho học sinh (HS) luyện tập. Ngoài ra, trong các bài kiểm tra một tiết, giáo viên (GV) cũng tổ chức giống hình thức thi THPT để HS quen dần với định dạng đề thi tốt nghiệp.

Một số GV dạy lớp 12 THPT ở Hà Nội phản ánh không ít HS do lo lắng đề thi khó nên “nhao” ra các trung tâm luyện thi học thêm, dẫn đến quỹ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi khiến nhà trường và gia đình đều rất lo lắng.

Ông Đàm Tiến Nam, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội), cho biết việc ôn tập đã được tiến hành ngay từ đầu năm học trên cơ sở lịch trình của Bộ GD-ĐT và mô hình học tập bán trú của trường để điều chỉnh, phân phối số lớp linh hoạt, tăng cường tiết học theo từng lớp.

Theo ông Nam, giai đoạn này, các GV lập kế hoạch ôn tập cụ thể cho từng tuần, từng lớp để sát với đối tượng và theo dõi được sự tiến bộ của HS. Trước đó, trường đã yêu cầu GV chủ nhiệm phối hợp tốt với GV bộ môn để rà soát số HS yếu đưa vào lớp chống "liệt", mỗi GV nhận đỡ đầu một nhóm (3 - 5) HS học chậm, không để HS nào bị tụt lại phía sau. Tuy nhiên, nhà trường cũng có trách nhiệm tư vấn cho phụ huynh và HS để luyện thi hiệu quả, không học thêm tràn lan ở trung tâm, cần có thời gian nghỉ ngơi hợp lý.

Bà Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Hòa (Hà Nội), cho biết việc ôn tập không quá sa đà vào chương trình lớp 11 mà ưu tiên bảo đảm chuẩn kiến thức, kỹ năng lớp 12. Thêm vào đó, đề thi tham khảo năm nay do Bộ GD- ĐT công bố được GV đánh giá là tăng độ khó rõ rệt so với năm trước ở tất cả các môn. Do đó, việc “lên dây cót” tinh thần vừa bảo đảm chuẩn kiến thức cho HS vừa giúp các em có tâm lý, sức khỏe tốt nhất trước khi bước vào kỳ thi là điều trường đặc biệt chú trọng.

GV Trường THPT Ngô Sĩ Liên (TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) biên soạn tài liệu tự học của 9 môn với hệ thống bài tập phong phú, bám sát chương trình sách giáo khoa, cấu trúc, nội dung, mức độ kiến thức theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT cho HS ôn luyện.

Ông Nguyễn Tùng Lâm, Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, cho hay với đa số HS chỉ dự thi để xét tốt nghiệp nên mục tiêu chính của trường là dồn sức ôn tập để HS nắm được kiến thức ở khoảng 50 - 60% (phần kiến thức cơ bản) theo đề thi minh họa của Bộ. Những phần kiến thức khó mà dư luận đang lo lắng, thực ra không được chú trọng trong quá trình ôn tập với trường có HS chủ yếu có học lực trung bình.

Rèn kỹ năng làm bài

Theo thống kê của nhiều địa phương, lịch sử là môn có nhiều HS đăng ký dự thi nhất, do vậy, GV dạy bộ môn này cũng tỏ ra khá áp lực khi ôn tập cho HS.

Bà Trương Thị Thu, GV dạy sử ở Hà Nội, cho biết kế hoạch ôn tập trong khoảng 6 tuần cuối là để hướng dẫn HS hệ thống kiến thức cơ bản lịch sử thế giới và lập sơ đồ các giai đoạn lịch sử VN. Hướng dẫn HS học theo từ khóa, lập bảng so sánh các giai đoạn… Phần thời gian còn lại, tập trung luyện tập và rèn luyện kỹ năng trả lời trắc nghiệm.

Bà Trần Thị Thu Hương, Tổ trưởng tổ địa lý, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội), cho biết địa lý là môn học có nhiều HS đăng ký dự thi nên giai đoạn này GV chú trọng rèn luyện kỹ năng làm bài. Với đặc thù môn địa lý có 15/40 câu hỏi về kỹ năng sử dụng Atlat, biểu đồ nên trên lớp dành nhiều thời gian để luyện kỹ năng này cho HS. Với những HS trung bình trở xuống, chưa chăm học thì phải kèm 1-1 để chắc chắn HS có thể tự tin làm bài, đủ điểm đạt tốt nghiệp.

Không ít GV môn sinh học chia sẻ nhiều HS xem đây là môn không chọn để xét tuyển sinh ĐH, chỉ thi để thoát điểm liệt trong bài thi khoa học tự nhiên nên HS không coi trọng. Các GV dạy môn sinh cho biết với những HS không dự thi để tuyển sinh ĐH thì chỉ tập trung vào những câu hỏi ở mức độ 1 và 2 (chiếm khoảng hơn 40% trong đề thi).

Không chỉ lo ôn luyện kiến thức, nhiều GV cho biết cũng phải chú trọng tới tâm lý và sức khỏe của HS. Bà Trần Thị Thu Hương cho hay việc làm công tác tư tưởng cho HS cũng rất quan trọng, GV phải luôn dành thời gian để chia sẻ với HS những tâm tư, những lo lắng do sức ép của thi cử, giúp HS giải tỏa, nhất là giai đoạn cuối của quá trình ôn thi.