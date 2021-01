Đóng vai 'thám tử tư' đi kiểm tra cơ sở giữ trẻ mầm non sai phép

Tại buổi tọa đàm về việc quản lý nhóm trẻ, lớp mầm non độc lập do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức ngày 22.1, nói về việc quản lý cơ sở mầm non ngoài công lập, bà Trương Hồng Phượng, Phó trưởng phòng GD-ĐT Q.Tân Phú, cho biết cả quận chỉ có 60 trường mầm non, trong đó có 15 trường công lập, 45 trường ngoài công lập và có tới 103 nhóm, lớp độc lập. Ngoài ra còn có 10 trung tâm giáo dục kỹ năng sống được Sở GD-ĐT cấp phép.