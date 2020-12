Cử tri TP.HCM: Đề nghị tiếp tục hỗ trợ giáo dục mầm non

Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND của HĐND TP.HCM về hỗ trợ giáo dục mầm non TP.HCM quy định nhiều chế độ hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, nhóm trẻ từ 6 - 18 tháng tuổi, giáo viên mầm non mới ra trường. Trong đó quy định: Hỗ trợ thêm 25% tiên lương/tháng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Hỗ trợ thêm 35% tiền lương/tháng đối với cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng trực tiếp giảng dạy nhóm lớp 6 tháng đến 18 tháng tuổi. Hỗ trợ giáo viên mầm non mới ra trường được tuyển dụng bắt đầu từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2016 - 2017.