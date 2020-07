Facebook đưa kỹ năng sử dụng mạng xã hội vào nhà trường

Ngày 22.7, Facebook phối hợp với Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và một số đơn vị đối tác chính thức khởi động chương trình “Tư duy thời đại số” (We Think Digital) tại Việt Nam.

Chương trình bao gồm các hoạt động đào tạo kỹ năng công dân số và an toàn trực tuyến cho học sinh, sinh viên trên quy mô toàn quốc, để cùng nhau xây dựng một môi trường Internet tích cực và an toàn.

Chương trình “Tư duy thời đại số” được thiết kế nhằm nâng cao nhận thức và trang bị cho học sinh, phụ huynh, giáo viên các kỹ năng cần thiết để trở thành những công dân số có trách nhiệm.

Phát triển trên nền tảng thành công của chương trình “Suy nghĩ trước khi chia sẻ” (Think Before You Share) đã được thực hiện năm 2018 và trang bị những kỹ năng số cơ bản cho hơn 50.000 bạn trẻ trên 10 tỉnh, thành, Facebook tiến hành triển khai thí điểm chương trình "Tư duy thời đại số tại Việt Nam" vào cuối năm 2019.