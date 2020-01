Giấc mơ của những công dân 2000

Ý kiến Tinh thần học tập suốt đời Trong kỷ nguyên tri thức mở như hiện nay, kết hợp với cách mạng công nghệ 4.0 và việc học tập của mỗi cá nhân là học tập suốt đời, thì vai trò và phương pháp giảng dạy của người thầy giáo trong thế kỷ 21 phải hoàn toàn khác với thế kỷ 20. Cho dù cách mạng công nghệ 4.0 hay 5.0 thì vai trò của người dạy trong việc xây dựng đạo đức và cách sống để cống hiến cho xã hội đối với người học là rất quan trọng. Vì vậy, người dạy học luôn phải là một hình mẫu trước tiên về đạo đức lối sống và cách cống hiến cho xã hội. Tôi rất mong muốn những người thầy truyền tải đến người học trong tinh thần học tập suốt đời, là “bản thân biết sai là mình đã đúng”. PGS-TS Nguyễn Văn Thuận

Giúp người khác học tốt hơn và thay đổi chính mình Giáo dục hay là "giúp người khác học tốt hơn" (help people learn better). Tự học là cốt lõi và quan trọng, nhưng nếu có người và có nơi tiếp sức cho sự học của mình thì hành trình "tự lực khai phóng" của bản thân mình sẽ hiệu quả hơn. Giáo dục còn là giúp người đó biết cách tự thay đổi mình (help people make them better). Chỉ khi hiểu giáo dục theo cách đó thì ta mới có thêm niềm tin vào con người. Nếu không có niềm tin vào con người thì không thể làm giáo dục. Giản Tư Trung

(Viện trưởng Viện Giáo dục IRED, Hiệu trưởng Trường Doanh nhân PACE )

(Viện trưởng Viện Giáo dục IRED, Hiệu trưởng Trường Doanh nhân PACE ) Một môi trường cho người học tự khám phá Trong vòng một thập niên tới, điều chắc chắn sẽ xảy ra là hầu hết công việc chúng ta đang làm hiện nay, kể cả lao động trí óc như công việc của bác sĩ hay luật sư, sẽ được robot đảm nhiệm. Robot có thể làm nhanh hơn và tốt hơn nhiều. Trí thông minh nhân tạo và dữ liệu lớn đang tạo ra những thay đổi chưa từng có trước đây. Thế mà hệ thống giáo dục của chúng ta, về cơ bản không có gì khác so với cách đây hàng trăm năm, vào cái thời của máy hơi nước và máy phát điện. Người ta dùng hệ thống điểm số, thi cử và bằng cấp để đánh giá, để ban thưởng và trừng phạt, để tạo ra áp lực, để hứa hẹn tương lai với người học. Nhưng chính hệ thống cạnh tranh điểm số và thành tích ấy thực chất là trái ngược với bản chất nghệ sĩ và sáng tạo của con người: nó tước đi cơ hội để người ta tìm kiếm một con đường riêng, khám phá những năng lực và đam mê riêng của mình. Giáo dục trong tương lai nhất thiết sẽ phải trở về đúng thực chất của nó: đó không phải là một hệ thống nhồi nhét kiến thức, mà là một môi trường cho người học tự khám phá. Một thành viên Hội đồng quốc gia về giáo dục Đăng Nguyên - Mỹ Quyên (ghi)