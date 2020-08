Giảng viên nhận xét đề thi môn tiếng Anh: Mức độ phân loại khá cao

Theo đó, về ngữ pháp, các điểm kiểm tra chủ yếu bao gồm thì (tenses), các mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân (Adverbial clauses of reason), câu điều kiện (Conditional sentences), mạo từ (article)...

Về từ vựng, thạc sĩ Hữu cho rằng câu hỏi về thành ngữ và cụm từ khá lạ và hay (get hot under the collar), nhưng thí sinh nếu chịu để ý thì vẫn có thể đoán được nghĩa, và cũng có những cụm từ quen thuộc (make up, take after, do harm…), đòi hỏi vốn từ tương đối phong phú từ thí sinh. Bên cạnh đó, cũng có các câu hỏi quen thuộc về giới từ và các từ vựng thông dụng. Mặc dù vậy, theo thạc sĩ Hữu, từ vựng trong bài thi là một thử thách không nhỏ với thí sinh.