Giáo viên mầm non ở TP.HCM được hỗ trợ 100% lương khi mới ra trường

Tại kỳ họp thứ 24 hồi tháng 3, HĐND TP.HCM khóa IX đã thông qua nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện điểm C, khoản 4.2, điều 2 nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của HĐND về hỗ trợ giáo dục mầm no; đồng thời thông qua nghị quyết về sửa đổi khoản 1 và khoản 2, điều 1 nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, trung bình mỗi năm TP.HCM tuyển thêm khoảng 600 giáo viên mới ra trường. Dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ cho giáo viên mầm non mới ra trường theo Nghị quyết 1 là gần 20 tỉ đồng/năm. Trong khi đó, số giáo viên còn thiếu là khoảng 871 giáo viên mầm non (hợp đồng) và cần hợp đồng thêm 3.500 nhân viên nuôi dưỡng, do vậy tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ dự kiến khoảng trên 11 tỉ đồng/năm.