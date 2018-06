'Giáo viên mầm non quỳ lạy là có sự dàn dựng'

Chiều nay, 14.6, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu Hiền, Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, khẳng định cơ sở mầm mon Tuổi Thơ đóng ở thị trấn Thanh Chương chưa thực hiện đủ các thủ tục theo quy định để hoạt động và đã bị ngừng hoạt động để hoàn thiện thủ tục.



Trước đó, ngày 12.6, ông Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Chương, và một số cán bộ thị trấn đến cơ sở mầm non này kiểm tra, yêu cầu chủ cơ sở tạm dừng hoạt động để hoàn tất các thủ tục pháp lý. Sau buổi làm việc, khi ông Vinh ra về, các cô giáo mầm non tại cơ sở này bất ngờ quỳ gối, van xin đừng đình chỉ hoạt động cơ sở. Hình ảnh trên được một người dùng điện thoại quay lại và đăng tải trên mạng xã hội, gây nhiều ý kiến trái chiều.

"Ngày 12.6, chúng tôi đến làm việc với chủ cơ sở và một số giáo viên để giải thích cho họ hiểu rõ nguyên nhân dừng hoạt động. Khi chúng tôi ra về thì các cô giáo này quỳ xuống. Tôi nghĩ đây là một sự dàn dựng, tạo hình ảnh, tạo dư luận xấu đối với chính quyền địa phương”, ông Vinh nói.

Dù chưa hoàn thiện thủ tục, cơ sở mầm non này đã hoạt động 1 năm nay

Trước đó, vào tháng 12.2017, Báo Thanh Niên thông tin ngày 20.11.2017, UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định chấp thuận chủ trương cho Công ty Minh Sang thực hiện dự án xây dựng Trường mầm non Tuổi Thơ , quy mô 500 - 600 học sinh; trường tiểu học quy mô 400 học sinh, tổng mức đầu tư 37 tỉ đồng, nhưng từ cuối năm 2016, doanh nghiệp này đã cải tạo 2 dãy nhà cấp 4 cũ của Trung tâm Hướng nghiệp huyện Thanh Chương để mở 8 phòng học mầm non và tuyển sinh.