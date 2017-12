Chuyển đất công sang đất tư khi đang có "lệnh" dừng Sau khi sáp nhập với trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm dạy nghề, Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp H.Thanh Chương dư hơn 11.300 m2 đất tại khối 3, TT.Thanh Chương. Ngày 13.12.2016, UBND H.Thanh Chương có công văn gửi UBND tỉnh Nghệ An đề nghị xem xét chủ trương cho Công ty CP đầu tư xây dựng và giáo dục Minh Sang (gọi tắt là Công ty Minh Sang) đầu tư dự án xây dựng trường mầm non và trường tiểu học tư thục tại khu đất trên, nhằm giải quyết khó khăn về trường lớp cho địa phương. Sau đó, các sở: Kế hoạch - Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường, GD-ĐT, Xây dựng tỉnh Nghệ An đã có các văn bản tham mưu cho UBND tỉnh này đồng ý với đề nghị của UBND H.Thanh Chương cho Công ty Minh Sang xây trường học tư thục mầm non và tiểu học. Tuy nhiên, ngày 7.3, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ký Công văn số 342, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007 của Thủ tướng để Bộ Tài chính dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 09/2007. Ngày 15.3, UBND tỉnh Nghệ An ra công văn gửi các sở, ngành, huyện, thị yêu cầu tạm dừng việc thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của Thủ tướng. Sau đó, ngày 17.5, Sở Tài chính tỉnh có văn bản tham gia ý kiến dự án xây trường tư thục tại khu đất này, đề nghị chỉ thực hiện sau khi có quy định cụ thể của Chính phủ nhưng ngày 21.6, Sở Kế hoạch - Đầu tư vẫn có văn bản đề nghị UBND tỉnh chấp nhận chủ trương đầu tư xây dựng dự án. Ngày 20.11, UBND tỉnh ra quyết định chấp thuận chủ trương cho Công ty Minh Sang thực hiện dự án xây dựng Trường mầm non Tuổi thơ, quy mô 500 - 600 học sinh; trường tiểu học quy mô 400 học sinh, tổng mức đầu tư 37 tỉ đồng, trên diện tích 11.331 m2 thuộc khu đất của trung tâm, thời gian hoạt động 50 năm.

Trường đã hoạt động trước đó



Trong khi dự án mới đang “thai nghén” thì tháng 12.2016, Công ty Minh Sang đã cho nâng cấp 2 dãy nhà học cũ của Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp H.Thanh Chương để làm trường mầm non tư thục.

Ngày 30.12.2016, UBND H.Thanh Chương ra văn bản yêu cầu đình chỉ thi công và giao cho UBND TT.Thanh Chương phối hợp với trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp đình chỉ việc cải tạo xây dựng phòng học của Công ty Minh Sang trên diện tích đất của trung tâm đang quản lý và sử dụng, giao trung tâm quản lý sử dụng đất đúng ranh giới, mốc giới theo quy định của pháp luật. Thế nhưng, đến đầu tháng 9 vừa qua, 2 dãy nhà cấp 4 với 8 phòng học khang trang, được lắp điều hòa, có sân chơi của trường mầm non nói trên đã hoàn thành, tuyển sinh được 7 lớp.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND H.Thanh Chương, cho biết do trường mầm non công lập không đáp ứng được nhu cầu nên huyện mong muốn doanh nghiệp đến đầu tư xây trường để chia sẻ gánh nặng với huyện. Tuy nhiên, sau khi phát hiện Công ty Minh Sang xây dựng trái phép trên khu đất này, UBND huyện đã ra văn bản chỉ đạo dừng ngay việc xây dựng. Ông Quế cũng thừa nhận ngoài việc chỉ đạo dừng thi công thì UBND H.Thanh Chương cũng không đưa ra chế tài xử lý đối với doanh nghiệp. Việc giám sát doanh nghiệp thực hiện chỉ đạo của huyện cũng không sát sao dẫn tới doanh nghiệp vẫn tiếp tục xây dựng, hoàn thiện trường lớp và tuyển sinh vào đầu năm học vừa qua. “Mặc dù vậy, do trường mầm non của thị trấn đang xây dở, không đủ lớp để đáp ứng nhu cầu của trẻ nên sau khi Công ty Minh Sang xây xong 2 dãy phòng học và tuyển sinh, huyện đành chấp nhận để họ làm và hợp thức hóa cho họ”, ông Quế trình bày.

Ngày 20.12, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu Mão, Phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Nghệ An, cho biết UBND tỉnh vừa chỉ đạo sở này rà soát lại hồ sơ dự án để tỉnh xem xét lại việc có tiếp tục cấp phép thực hiện hay không.

