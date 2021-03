Giáo viên sẽ được bổ nhiệm, xếp lương thế nào theo thông tư mới?

Sở đồng thời chỉ đạo các Phòng GD-ĐT, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tăng cường truyền thông, phổ biến, tập huấn để các đơn vị, cá nhân có liên quan nắm vững và thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (CDNN) giáo viên; triển khai hướng dẫn thực hiện các nội dung trong phương án bổ nhiệm hạng CDNN và xếp lương để giáo viên yên tâm, không tạo ra tâm lý lo lắng khi chưa được bổ nhiệm và xếp lương theo quy định mới; giải đáp kịp thời các thắc mắc của giáo viên.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp số lượng giáo viên cần phải bổ sung các tiêu chuẩn còn thiếu của hạng CDNN tương ứng (trong đó có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN); hướng dẫn và đề nghị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tạo điều kiện cho giáo viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng, hoàn thiện tiêu chuẩn còn thiếu.

Bộ GD-ĐT cũng lưu ý, việc bổ nhiệm vào các hạng CDNN giáo viên ở từng cơ sở giáo dục phải đúng người đúng việc, bảo đảm đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn CDNN ở từng hạng.

Cụ thể, yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên hạng 3 áp dụng đối với giáo viên mầm non , tiểu học được tuyển dụng sau ngày Thông tư số 01, 02 có hiệu lực thi hành và giáo viên mầm non hạng 3 cũ được bổ nhiệm vào CDNN giáo viên mầm non hạng 3 mới. Giáo viên tiểu học hạng 3 cũ được bổ nhiệm vào CDNN giáo viên tiểu học hạng 3 mới; giáo viên THCS, THPT được tuyển dụng sau ngày Thông tư 03, 04 có hiệu lực thi hành