Loay hoay xếp hạng, tính lương giáo viên chưa đạt chuẩn

Trước thực trạng này, các nhà quản lý không biết phải xếp số giáo viên (GV) chưa đạt chuẩn của mình vào hạng nào, tính lương ra sao?

Theo Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thì từ 20.3 tới sẽ bỏ hạng 4 trong xếp hạng GV. Theo đó, kể cả GV mới vào nghề, nếu đạt đủ các điều kiện thì sẽ được xếp từ hạng 3 trở đi.

Tuy nhiên, theo mục 3, điều 3 Thông tư 01 quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng thì GV mầm non phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên mới được xếp vào hạng 3.

Nhưng trên thực tế, ở TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác hiện còn rất nhiều GV chỉ có bằng tốt nghiệp hệ trung cấp.

Chia sẻ về khó khăn này, bà T., hiệu trưởng một trường mầm non ở Q.Bình Tân (TP.HCM), cho biết hiện rất nhiều trường ở quận này, kể cả công lập và tư thục đều có số lượng lớn GV đang dùng bằng trung cấp mầm non. Nếu từ 20.3 áp dụng theo thông tư mới thì số lượng GV này sẽ được xếp vào hạng nào?

Theo bà T., nếu tính cả số lượng GV đang đi học hoặc chưa học (đều chưa có bằng cao đẳng) thì rất nhiều. Hầu hết các trường đều có GV chưa đạt chuẩn, thậm chí có những trường tới 40 - 50% GV có bằng trung cấp. Khi chưa áp dụng Thông tư 01 thì số GV này đều được xếp vào hạng 4 (chỉ yêu cầu có bằng trung cấp).

Thậm chí, theo bà T., trong đợt tuyển dụng vào tháng 6.2020, dù trước đó UBND Q.Bình Tân ra thông báo chỉ tuyển GV có bằng cao đẳng trở lên nhưng sau đó rất nhiều ứng viên phản ứng. Trong tuần nộp hồ sơ cuối cùng, Phòng Nội vụ của quận yêu cầu các trường điều chỉnh lại tiêu chí tuyển dụng , cho phép tuyển cả GV mầm non có bằng trung cấp vì quy định tuyển GV có bằng cao đẳng trở lên áp dụng từ ngày 1.7.2020, nhưng đợt tuyển dụng lúc bấy giờ được tổ chức trước thời điểm này. Do vậy, trong đợt tuyển dụng này có rất nhiều GV mầm non có bằng trung cấp, hiện số GV này vừa kết thúc thời gian tập sự. “Giờ các trường không biết phải xếp số GV này vào hạng, bậc nào để tính lương”, bà T. chia sẻ.