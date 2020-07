Lương giáo viên ra sao khi thực hiện luật Giáo dục?

Điểm mới đáng ghi nhận Ông Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục , Bộ GD-ĐT, cho biết thêm: Điểm mới đáng ghi nhận của dự thảo các thông tư (quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương GV từ cấp mầm non đến THPT công lập) là xếp lương đối với GV mầm non theo bằng CĐ với hệ số lương khởi điểm 2,10; xếp lương với GV tiểu học, THCS theo bằng ĐH, với hệ số lương khởi điểm 2,34. “Điều này khắc phục bất cập mà đội ngũ trăn trở bấy lâu nay, khi GV mầm non, tiểu học mới được tuyển dụng, hết thời gian tập sự có bằng CĐ, ĐH nhưng chỉ được xếp lương trung cấp (hệ số lương khởi điểm 1,86); GV THCS có bằng ĐH chỉ được xếp lương CĐ (hệ số lương khởi điểm 2,10)”, ông Minh chia sẻ. Đối với GV đang công tác, khi chuyển xếp vào bảng lương mới, hệ số lương của GV vẫn giữ nguyên theo nguyên tắc chuyển ngang bằng hoặc xếp vào bậc lương cao hơn liền kề (trong bảng lương mới) so với bậc lương đang hưởng; đồng thời sẽ được hưởng mức trần của hệ số lương cao hơn, phù hợp với trình độ đào tạo của GV. Theo ông Hoàng Đức Minh, lương và phụ cấp của GV được thực hiện theo quy định của Chính phủ. Vì vậy, chế độ chính sách về lương và phụ cấp, trong đó có cả phụ cấp thâm niên mà GV đang được hưởng hiện nay vẫn được giữ nguyên cho đến khi thực hiện chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Tuyết Mai