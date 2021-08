Hàng chục ngàn sinh viên bắt đầu năm học mới 2021-2022 ngay trong tháng 8

Đến thời điểm này, các trường đại học đang triển khai tuyển sinh khóa mới cho năm học 2021-2022. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , kế hoạch tuyển sinh bị lùi lại muộn hơn 3 tuần so với mọi năm và dự kiến hoàn tất vào tháng 9. Do vậy, việc bắt đầu năm học mới 2021-2022 của các trường đại học sẽ có những điểm khác so với mọi năm. Trong đó, nhiều trường cho sinh viên các khóa cũ bắt đầu năm học mới ngay trong tháng 8. Sinh viên khóa mới trúng tuyển chỉ bắt đầu từ tháng 9, thậm chí tháng 10.