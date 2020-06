Hồ sơ đăng ký thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH 2020 có gì mới ?

Đối tượng thí sinh của kỳ thi bao gồm học sinh (HS) đang học lớp 12 tại các trường THPT, các trung tâm giáo dục thường xuyên; HS chưa tốt nghiệp và HS đã tốt nghiệp những năm trước (thí sinh tự do) nhưng muốn dự thi để lấy kết quả xét tuyển đại học (ĐH).

Thí sinh là HS lớp 12 đang theo học tại các trường THPT sẽ mua và nộp hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) THPT năm 2020 trực tiếp tại trường THPT mà HS đang theo học. Thí sinh tự do có thể mua hồ sơ tại các nhà sách lớn trên cả nước hoặc Phòng GD-ĐT của quận/huyện và nộp hồ sơ tại các điểm nhận hồ sơ do Sở GD-ĐT quy định.

Phía sau hồ sơ ĐKDT có hướng dẫn cách ghi phiếu chi tiết và cụ thể, tuy nhiên thí sinh cần lưu ý những nội dung sau:

Các thí sinh muốn sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển ĐH phải đánh dấu vào mục 9 và kê khai chi tiết tiếp ở phần D (thông tin dùng để xét tuyển sinh). Năm 2020 rất nhiều trường ĐH vẫn tiếp tục sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển.

Ở mục 14 (đăng ký bài thi), thí sinh đang học lớp 12 chỉ được chọn 1 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội (giờ thi của hai bài thi này trùng nhau vào sáng 10.8.2020. Bài thi tổ hợp có liên quan mật thiết với tổ hợp các môn thi mà thí sinh đăng ký xét tuyển (ĐKXT) ở mục 21, do vậy thí sinh cần cân nhắc chọn bài thi tổ hợp phù hợp với ĐKXT.

Các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nằm trong danh mục được Bộ GD-ĐT đã công bố (xem Thanh Niên Online ngày 10.6.2020) sẽ kê khai ở mục 15 (Đăng ký miễn thi ngoại ngữ). Các thí sinh này sẽ được gán điểm 10 cho bài thi ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp. Tuy nhiên, thí sinh vẫn có thể ĐKDT bài thi ngoại ngữ (mục 14 phần a) để lấy điểm bài thi ngoại ngữ khi xét tuyển ĐH (ghi ở mục 21 mã tổ hợp xét tuyển).

Các thí sinh dự thi và ĐKXT vào các trường công an, quân đội chỉ được ĐKXT vào những trường này ở NV1. Ngoài ra thí sinh còn phải thực hiện hồ sơ sơ tuyển (mua tại công an quận/huyện hoặc ban chỉ huy quân sự quận/huyện). Hiện thời gian sơ tuyển được kéo dài đến 20.6.2020. Nếu thí sinh không trúng tuyển vào các trường thuộc khối công an, quân đội ở NV1 thì vẫn được tiếp tục xét tuyển ở các NV tiếp theo đã đăng ký.