Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT, trường học tại Đồng Tháp thu 413.000 đồng/học sinh

Ngoài ra, nhà trường cũng thu 285.000 đồng/học sinh lớp 12 để trường chi hỗ trợ diễn tập thi tốt nghiệp THPT 2020 do Sở GD-ĐT Đồng Tháp tổ chức thi thử toàn tỉnh, trong hai ngày 10 và 11.7. Dù công văn số 572 ngày 28.5 về việc hướng dẫn ôn tập và thi diễn tập tốt nghiệp THPT 2020 của Sở GD-ĐT Đồng Tháp quy định, kinh phí in sao đề thi, coi thi, chấm thi từ kinh phí sự nghiệp được giao hằng năm theo quy định và các nguồn thu hợp pháp khác.

Năm học 2019-2020, Trường THPT Cao Lãnh 2 có 394 học sinh lớp 12. Theo bảng tính chi tiết thu tiền hỗ trợ của phụ huynh lớp 12 của trường cho thi diễn tập và hỗ trợ thi tốt nghiệp 2020 là 162 triệu đồng.

Trong đó, nội dung thi diễn tập tốt nghiệp THPT, từ nguồn đóng góp 285.000 đồng/học sinh, trường chi hỗ trợ cho các hoạt động lãnh đạo, giáo viên coi thi và chấm bài thi, bảo vệ, phục vụ, y tế,... là 112 triệu đồng, còn lại sẽ hỗ trợ cho cán bộ coi thi trong kỳ thi tốt nghiệp.

Một phụ huynh ngụ xã Bình Hàng Tây, H.Cao Lãnh có con học lớp 12 Trường THPT Cao Lãnh 2 nói: “Trường kêu gọi đóng tiền hỗ trợ tổ chức thi diễn tập tốt nghiệp và tiền tổ chức cơm cho cán bộ coi thi tốt nghiệp hơn 400.000 đồng. Thôi thì ai cũng như mình nên tôi đóng cho xong. Tội nghiệp các gia đình khó khăn cũng phải cố gắng đóng tiền cho con họ.”.

Trao đổi với PV Thanh Niên, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lãnh 2, Nguyễn Phước Hòa An thừa nhận việc trường tổ chức vận động phụ huynh đóng góp hỗ trợ cán bộ, giáo viên trường kỳ thi diễn tập và tổ chức cơm trưa cho cán bộ làm công tác thi tốt nghiệp THPT 2020 sắp tới có thật. Đến sáng 6.8, trường đã thu tiền hỗ trợ thi tốt nghiệp và thi diễn tập tốt nghiệp của 387/390 học sinh của trường đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT.

Thầy Nguyễn Phước Hòa An- Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lãnh 2 - trao đổi với PV Thanh Niên

"Do trường nằm ở vùng sâu, vùng xa có ít quán ăn nên nhiều năm qua phụ huynh đóng góp kinh phí để nấu cơm cho cán bộ coi thi tốt nghiệp. Năm nay, trường được Ban đại diện Cha mẹ học sinh ủy quyền thu các khoản này do học sinh đóng theo lớp. Gần đây thấy tình hình không ổn nên trường thống nhất trả tiền đã thu cho học sinh, nhưng trả lại thời điểm này sẽ ảnh hưởng đế tâm lý của phụ huynh và học sinh nên chờ tới lúc các em nhận bằng tốt nghiệp tạm thời sẽ trả”, thầy An giải thích.