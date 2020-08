Chính thức thi tốt nghiệp THPT 2020 thành 2 đợt

Theo đó, TP.Đà Nẵng và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Nam (bao gồm TP. Hội An, TX.Điện Bàn, H.Đại Lộc, H.Quế Sơn, H.Duy Xuyên và H.Thăng Bình) đang thực hiện cách ly xã hội sẽ lùi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 vào thời điểm thích hợp do địa phương đề xuất khi dịch Covid-19 được kiểm soát, bảo đảm an toàn cho công tác tổ chức thi.