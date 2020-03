Hỗ trợ tiền cho giáo viên các trường tư nghỉ dạy phòng dịch Covid-19

Sáng 20.3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang triển khai chi hỗ trợ tiền giáo viên các trường tư thục bị giảm thu nhập do tạm ngưng việc dạy học theo quy định để phòng, chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động An Giang trao tiền hỗ trợ cho giáo viên Trường Mầm non Tư thục Cát Tường

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh An Giang đã đến thăm hỏi, động viên vào trao hỗ trợ tiền cho 20 giáo viên người lao động tại Trường Mầm non Tư thục Cát Tường (TP.Long Xuyên) mỗi người 800.000 đồng từ Quỹ Xã hội Công đoàn An Giang để trang trải sinh hoạt.