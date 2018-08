Hòa Bình xem xét trách nhiệm Giám đốc Sở GD-ĐT vì gian lận thi cử

Tuy nhiên, vị này xác nhận một trong những nội dung của cuộc họp là xem xét trách nhiệm của ông Bùi Trọng Đắc với tư cách là người đứng dầu ngành GD-ĐT và Chủ tịch hội đồng thi THPT quốc gia 2018 của tỉnh Hòa Bình, trong vụ việc gian lận chấm thi tại kỳ thi THPT quốc gia vừa qua.

Trước thông tin Thường trực Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hòa Bình xem xét có tạm đình chỉ công tác đối với giám đốc Sở GD-ĐT hay không, vị lãnh đạo này cho hay, sau khi họp, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thống nhất chưa tạm đình chỉ với ông Đắc.

“Đến thời điểm hiện tại, ông Đắc vẫn đang làm Giám đốc sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình, chưa có gì thay đổi. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cũng đang báo cáo với Thường vụ Tỉnh ủy về việc này”, vị này khẳng định, và cho rằng đây là việc liên quan tới công tác cán bộ nên sẽ do Thường vụ Tỉnh ủy quyết định.

Tuy nhiên, sự việc gian lận trong khâu chấm thi được phát hiện, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố vụ án vào ngày 2.8. Sau đó, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an tiếp nhận và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 bị can Đỗ Mạnh Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT H.Lạc Thủy, và Nguyễn Khắc Tuấn, chuyên viên Phòng khảo thí - quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT tỉnh này, thì ông Đắc cho rằng, nguyên nhân là do mình đã quá tin tưởng cấp dưới