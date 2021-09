Học sinh đi học lại sau ngày 15.9?

Lộ trình trở lại trường học ra sao ? Tuy nhiên, theo Sở GD-ĐT, chỉ khi TP.Thủ Đức và các quận, huyện được xác định là an toàn trong phòng, chống Covid -19 thì mới xây dựng kế hoạch mở cửa trường học. Chẳng hạn, đội ngũ giáo viên phải được tiêm đủ 2 mũi vắc xin trước ngày đến trường ít nhất 2 tuần. Thêm vào đó, các trường chỉ tổ chức dạy học trực tiếp cho những HS trong địa phương và trên tinh thần tự nguyện. Đồng thời vẫn tiếp tục tổ chức tốt dạy học trên môi trường internet, qua truyền hình.



Về lộ trình thực hiện việc mở cửa trường học trở lại sau ngày 15.9, trong tờ trình với UBND TP, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT, đưa ra phương án ở bậc mầm non, trường học ưu tiên chỗ học cho trẻ mẫu giáo và chỉ nhận giữ trẻ trong địa phương, tạo điều kiện hỗ trợ các cơ sở ngoài công lập hoạt động đúng quy định, đảm bảo an toàn. Thời gian đầu, các trường mầm non không tổ chức ăn sáng, bố trí thời gian đưa, đón trẻ lệch giờ. Đối với giáo dục phổ thông và thường xuyên, các địa phương sẽ tận dụng tối đa khoảng “thời gian vàng”, ưu tiên cho các lớp nhỏ 1, 2, đầu cấp và cuối cấp. Dù đã xác định việc học trực tuyến có thể sẽ kéo dài trong học kỳ 1 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM nhận định để mở cửa trở lại các ngành hoạt động, phục hồi kinh tế sau ngày 15.9, cần tính toán cho HS quay lại trường.