Học sinh Hà Nội sẽ 'dự' khai giảng qua truyền hình

Dạy trực tuyến từ 6.9, trừ bậc mầm non Các trường học, cơ sở giáo dục tổ chức dạy học trực tuyến theo kế hoạch dạy học của trường, lớp ngay từ ngày 6.9 theo khung thời gian năm học và thời khóa biểu của đơn vị trong thời gian học sinh không đến trường để phòng, chống dịch Covid -19. Riêng đối với cấp học mầm non, Sở GD-ĐT Hà Nội chỉ đạo: "Trong thời gian trẻ mầm non dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh theo quy định, các cơ sở giáo dục mầm non không tổ chức dạy học trực tuyến mà duy trì hoạt động kết nối với gia đình, trẻ em qua hoạt động truyền thông, hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ em thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, tổ chức cho trẻ em vui chơi tại nhà".