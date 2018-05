Học sinh lớp 8 chế tạo cánh tay điều khiển bằng suy nghĩ

Đề cao tính nhân văn và chi phí hợp lý Với đề tài “Cánh tay robot điều khiển bằng suy nghĩ mind-arm”, Khôi và Huy đã nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cánh tay giả được điều khiển bằng suy nghĩ và giọng nói dựa trên các nền tảng công nghệ hiện đại, nhằm hướng đến xây dựng giải pháp và sản phẩm hỗ trợ cho những người khuyết tật chi hoặc bị bại liệt. Giải pháp điều khiển bằng suy nghĩ có thể thực hiện được rất nhiều kịch bản vận động khác nhau cho cánh tay giả chỉ bằng việc giải mã ý nghĩ để điều khiển giúp quá trình vận động tự nhiên như đối với người bình thường. Giải pháp nghiên cứu cho phép thiết kế, chế tạo và ứng dụng sản phẩm tay giả một cách thông minh với giá thành thấp. Cánh tay robot được thiết kế và in bằng công nghệ in 3D. Sau đó xây dựng thành công giải pháp đầy đủ cho việc điều khiển cánh tay giả bằng suy nghĩ thông qua việc thiết lập hệ thống từ thu tín hiệu điện não bằng thiết bị emotive insight, đến xử lý tín hiệu sóng não trên máy tính bằng ngôn ngữ lập trình Python, các giá trị thu được sẽ chuyển qua Arduino để điều khiển các động cơ Servo gắn trên cánh tay robot theo các kịch bản định sẵn như nắm tay, duỗi tay, xoay cổ tay, cầm bút… Tuy nhiên, việc dùng cả máy tính và Arduino sẽ làm cho hệ thống trở nên cồng kềnh. Do vậy, hệ thống tiếp tục được nghiên cứu cải tiến bằng cách thay thế bộ máy tính và Arduino chỉ bằng một máy tính nhúng Rasberry Pi gắn được trên cánh tay để giúp cho hệ thống nhỏ gọn hơn; nâng cao độ nhạy cho hệ thống bằng việc lấy nhiều dữ liệu luyện tập, kết nối và thử nghiệm các tính năng và kết hợp với việc nghiên cứu bổ sung tính năng điều khiển cánh tay giả bằng giọng nói để tăng cường thêm hoạt động hỗ trợ người khuyết tật. Giải pháp cho thấy khả năng tích hợp các công nghệ hiện đại để thiết kế và chế tạo sản phẩm cánh tay robot tính ứng dụng và tính nhân văn cao, chi phí hợp lý giúp hỗ trợ cho người khuyết tật chi.