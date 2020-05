Học sinh mầm non, tiểu học trở lại trường: Vừa dạy học vừa lo chăm sóc

Điều này có nghĩa nhà trường sẽ phải vừa dạy học, vừa chăm sóc, vừa lo phòng dịch tỉ mỉ hơn nhiều so với cấp học khác.

Nơi tổ chức bán trú, nơi không

Trong suốt cả tuần qua, các trường mầm non, tiểu học ở Hà Nội tất bật làm mọi công tác chuẩn bị, vệ sinh trường lớp, mua sắm thêm trang thiết bị... để đón học sinh (HS) trở lại trường từ ngày 11.5, sau hơn 3 tháng tạm đóng cửa.

Nếu như ngày 4.5, HS khối trung học trở lại trường đầy căng thẳng với quy định giãn cách HS , không quá 20 HS/lớp, không bật điều hòa, đeo khẩu trang toàn bộ thời gian ở trường, thì từ 11.5, HS tiểu học và mầm non của Hà Nội đến trường khi tình hình đã khác rất nhiều. Nhờ vậy, HS và cả giáo viên đến trường cũng thuận lợi hơn, giáo viên không vất vả vì phải làm thêm khối lượng công việc quá lớn như tuần đầu tiên ở cấp trung học.

Bà Phan Thị Thắng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thăng Long (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội), chia sẻ trước khi có quy định mới, trường đã lên kế hoạch chi tiết về đảm bảo an toàn và giãn cách HS. Tuy nhiên, cuối tuần qua, khi Bộ và Sở GD-ĐT có văn bản chính thức bỏ quy định giãn cách HS thì nhà trường thiết kế lại, giữ nguyên đơn vị lớp học hiện có và tổ chức cho các con học 1 buổi/ngày, 5 buổi/tuần, kết hợp với dạy học trên truyền hình, dạy học trực tuyến . “Sau 1 tuần, chúng tôi sẽ căn cứ vào tình hình thực tế, nguyện vọng của cha mẹ HS và chỉ đạo của cấp trên để điều chỉnh nếu cần thiết”, bà Thắng cho hay.

Bà Vương Hương Giang, Trưởng phòng GD-ĐT Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội), cho biết các trường mầm non trên địa bàn quận đã chuẩn bị sẵn sàng để tổ chức hoạt động dạy học bình thường cho trẻ. Theo đó, trẻ sẽ được học tất cả ngày trong tuần và ăn trưa tại trường. Trường tiểu học thì tùy từng điều kiện, mỗi trường sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể và phòng GD-ĐT góp ý, phê duyệt trước khi triển khai. Nhiều trường tiểu học trên địa bàn quận tạm thời chưa tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và ăn bán trú cho HS trong tuần đầu. HS sẽ học đủ 5 buổi/tuần theo quy định tối thiểu của chương trình hiện hành và kết hợp với các hình thức dạy học từ xa.

Ông Phạm Gia Hữu, Trưởng phòng GD-ĐT Q.Thanh Xuân (Hà Nội), cho biết từ 11.5, hầu hết các trường của quận sẽ tổ chức dạy học bình thường. Tất cả trường mầm non, tiểu học đều tổ chức bán trú, với cấp THCS khối lớp 6 và 7 trên toàn quận cũng sẽ học 2 buổi/ngày. Nếu phụ huynh nào chưa yên tâm và muốn đón con về nhà ăn trưa thì đăng ký với nhà trường.

Lo nhất là trẻ mầm non

Bà Khúc Thị Mai, Hiệu trưởng Trường mầm non Bà Triệu (Q.Hoàn Kiếm), cho biết suốt gần 1 tuần, toàn bộ đội ngũ của nhà trường được huy động đến tổng vệ sinh, dọn dẹp, khử trùng từng vật dụng, đồ chơi để sẵn sàng đón các con.

Bà Mai cho hay tâm lý chung của các trường mầm non là khá hồi hộp, không biết số lượng trẻ quay trở lại trường ra sao. Do quy định giãn cách đã được nới lỏng nên các trường mầm non sẽ tổ chức bán trú ngay từ ngày đầu các con trở lại trường. Nếu các lớp, đặc biệt là khối nhà trẻ không vắng quá thì vẫn giữ nguyên đơn vị lớp học để các con có điều kiện chăm sóc cẩn thận hơn; nếu nhiều lớp chỉ có vài trẻ thì sẽ tính toán phương án dồn lớp hợp lý nhưng đảm bảo sĩ số thấp.

Cũng theo bà Mai, việc chăm sóc trẻ mầm non vốn tỉ mỉ, nay lại càng phải chi tiết hơn nữa. Thực đơn cho các con phải tính toán sao vừa đủ chất dinh dưỡng, vừa an toàn, phù hợp với thời tiết nắng nóng; trẻ xa lớp, xa trường lâu ngày đi học trở lại, giáo viên xác định sẽ rất vất vả vì nhiều trẻ sẽ khó khăn khi làm quen từ đầu với cô với bạn; với nề nếp sinh hoạt khác ở nhà…

Tại Q.Hà Đông (Hà Nội), Trưởng phòng GD-ĐT Phan Thị Lệ Hằng, cho biết do không bắt buộc giãn cách nên quận cũng chỉ đạo các trường bỏ kế hoạch chia tách lớp được xây dựng trước đó và tiến hành xếp thời khóa biểu gần như bình thường. Tuy nhiên, bà Hằng cho rằng dù các quy định được nới lỏng nhưng vì lứa tuổi HS mầm non, tiểu học còn rất nhỏ nên yêu cầu hàng đầu đặt ra là các trường phải thật thận trọng, vô cùng chi tiết trong suốt quá trình dạy học và chăm sóc các con. Các trường lắp thêm rất nhiều bồn rửa tay với đầy đủ xà phòng, nước sạch; vật dụng cá nhân của trẻ phải đảm bảo được vệ sinh, khử khuẩn trước và sau khi trẻ sử dụng và đặc biệt là không dùng chung, giáo viên có nhiệm vụ nhắc nhở, hướng dẫn các con đeo khẩu trang, rửa tay trước và sau khi ra khỏi lớp học…

Việc tổ chức ăn bán trú ở trường, bà Hằng cho biết các trường sẵn sàng phục vụ 100% HS nhưng trong thời gian đầu trẻ trở lại trường lớp, sẽ hoàn toàn để phụ huynh tự nguyện đăng ký có cho con ăn bán trú hay không. Trên cơ sở đó, mỗi trường sẽ tổ chức theo số lượng phù hợp.