Học sinh nghỉ học do dịch Covid-19: Thử thách của các nhà quản lý giáo dục

Cho học sinh nghỉ do dịch Covid-19 là một quyết định rất đúng và kịp thời. Phụ huynh an tâm với sức khoẻ con cháu mình mặc dù mỗi nhà mỗi hoàn cảnh có thuận lợi và khó khăn khác nhau, nhưng tất cả đều yên tâm vì sự an toàn của trẻ.