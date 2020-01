Học sinh nhập viện sau khi ăn xôi gà xé: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Gần 90 học sinh Trường THCS Chu Văn An (Tây Ninh) đi du lịch và nhập viện tại TP.HCM vào ngày 12.1 do bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn xôi gà xé. Trước vụ việc này, Sở Y tế và Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh đã tiến hành làm việc với các bên liên quan.

Theo ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An (P.3, TP.Tây Ninh), ngày 12.1, nhà trường tổ chức đi tham quan Khu du lịch Đầm Sen (TP.HCM) cho học sinh. Trước đó, ngày 10.1, nhà trường ký hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH Du lịch Núi non xanh (trụ sở tại số 60, Trường Chinh, P.Hiệp Ninh, TP. Tây Ninh ) tổ chức chuyến đi này. Tổng cộng có 860 suất tham quan. Phí trọn gói 480.000 đồng/học sinh, bao gồm ăn sáng, nước uống, ăn trưa, vé cổng tham quan… Tuy nhiên, theo ông Thanh, đến 9 giờ 30 sáng 12.1, sau khi học sinh ăn sáng món xôi gà xé do Công ty TNHH Du lịch Núi non xanh cung cấp (thực đơn ăn sáng kèm trong hợp đồng tham quan du lịch) thì có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm. 89 trường hợp (gồm 88 học sinh và 1 giáo viên) bị sốt, rối loạn tiêu hóa phải cấp cứu điều trị (trong đó có 59 học sinh cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và 30 học sinh tại Bệnh viện đa khoa Q.11, TP.HCM). Cũng theo ông Thanh, đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 7 trường hợp đang nằm viện điều trị, các trường hợp còn lại đã xuất viện.