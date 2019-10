Học sinh Quảng Nam nghỉ học do ảnh hưởng bão số 5

Ngày 31.10, ông Nguyễn Văn Dương, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết do ảnh hưởng của bão số 5 khiến trên địa bàn mưa to kéo dài kèm theo gió giật mạnh, Phòng GD-ĐT đã quyết định cho gần 22.000 học sinh từ cấp mầm non đến bậc THCS được nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh lẫn giáo viên

Theo ông Dương, trước mắt, học sinh sẽ được nghỉ học trong buổi sáng 31.10. Đến trưa nay, tùy vào tình hình thời tiết, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể đến với các trường.

Trong khi đó, ông Phan Duy Phương, Trưởng phòng GD-ĐT H.Quế Sơn (Quảng Nam), cho biết do ảnh hưởng bởi cơn bão số 5, từ đêm qua 30.10 đến sáng nay 31.10 trên địa bàn huyện vẫn còn mưa rất to và liên tục có gió mạnh.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho giáo viên và học sinh, hôm nay 31.10, phòng đã cho hơn 13.000 em học sinh các trường học (bậc mẫu giáo, tiểu học, THCS) trên toàn huyện nghỉ học.

Tại H.Đông Giang (Quảng Nam), sáng nay một số điểm trường tiểu học, THCS đã cho học sinh nghỉ học để phòng tránh mưa bão.

Được biết, ngày 30.10, Sở GD-ĐT Quảng Nam có văn bản gửi các đơn vị, cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh về việc ứng phó với bão số 5.