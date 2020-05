Học sinh tất cả khối tiểu học ở TP.HCM trở lại trường

Sau khối 9, 12 đi học lại từ ngày 4.5, ngày 8.5, HS khối 6, 7, 8 bậc THCS và khối lớp 4, 5 bậc tiểu học đã đến trường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Với các khối 1, 2, 3 bậc tiểu học, ngày 11.5, HS đến trường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Ngày 12.5, bắt đầu đi học bình thường.

Để đón HS quay trở lại, trước đó các trường đã thực hiện công tác đảm bảo an toàn trường học như vệ sinh, khử khuẩn phòng học, đồ dùng học tập; lắp đặt thêm bồn rửa tay trong sân trường để HS sử dụng. Tất cả HS khi đi học sẽ được đo thân nhiệt trước khi vào lớp, đồng thời phải có khai báo y tế về lịch sử đi lại trước đó. Những HS vừa đi về từ vùng dịch trong vòng 14 ngày sẽ được hướng dẫn cách ly, chưa được đến trường.

“Rất may lần này HS đi học trở lại Bộ GD-ĐT đã bỏ quy định giãn cách, bắt buộc HS đeo khẩu trang và có thể sử dụng điều hòa trong lớp học nên mọi hoạt động giảng dạy sẽ trở lại bình thường như trước đây. Tuy nhiên không vì thế mà trường lơ là trong việc phòng chống dịch, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả công tác khác để đảm bảo an toàn cho HS”, cô Nguyễn Kim Phượng, Hiệu trưởng Trường mầm non Nguyễn Thị Minh Khai (Q.Gò Vấp), chia sẻ.