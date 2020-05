Học sinh tiểu học được học vượt: Quy định cả chục năm chưa một lần áp dụng

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.Hà Nội, người có hàng chục năm phụ trách về lĩnh vực giáo dục tiểu học, cho biết từ khi có quy định đến nay, Hà Nội chưa có trường hợp HS tiểu học nào học vượt lớp.

“Chỉ có phụ huynh xin cho con đi học lớp 1 trước tuổi (6 tuổi) thì có, nhưng vì không có quy định nào cho phép nên không giải quyết. Việc học vượt lớp và học trước tuổi vào lớp 1 là khác nhau”, ông Tiến nói.

Theo ông Tiến, việc không có trường hợp HS nào học vượt lớp trong suốt 10 năm qua trước hết có thể là do phụ huynh không đề xuất. Theo quy trình thì gia đình phải có đơn đề xuất, sau đó các trường mới thành lập hội đồng xem xét, quyết định. Dù thẩm quyền là của nhà trường nhưng với các trường hợp đặc biệt như vậy thì bao giờ các trường cũng sẽ phải báo cáo ngành GD-ĐT cấp phòng, cấp sở.

“Quy định học vượt lớp rất cần thiết và phù hợp. Chỉ có điều, khi có quy định rồi thì cần có hướng dẫn cụ thể và tuyên truyền rộng rãi để người dân biết, và nếu có nhu cầu thì đề xuất với nhà trường”, ông Tiến nói.

Ông Lê Tiến Thành, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GD-ĐT), cho rằng khi xây dựng Điều lệ trường tiểu học và đưa quy định này vào là vì Bộ GD-ĐT và cá nhân ông thấy quy định đó hoàn toàn cần thiết. Theo ông Thành, ở các cuộc thi đỉnh cao như HS giỏi quốc gia, thi Olympic quốc tế nhiều năm qua đã cho thấy, HS lớp 11 nhưng đi thi cùng với HS lớp 12 đã giành giải cao, thậm chí là huy chương vàng quốc tế. Các nước cũng ghi nhận những trường hợp HS 12 tuổi đã vào đại học. “Nếu không có quy định và khuyến khích học vượt lớp thì làm sao có những trường hợp như vậy”, ông Thành nói.

Tuy nhiên, ông Thành cũng cho biết ở nước ta từ khi có quy định này và trong suốt thời gian ông còn đương chức, cũng không có bất cứ địa phương nào báo cáo về việc có HS được xem xét cho đặc cách học vượt lớp.

Ông Thành cho rằng có thể do tâm lý chung của các cơ sở là vẫn còn “rón rén”, sợ bị soi xét, vì cứ có trường hợp gì đặc cách, bất thường là bàn tán xôn xao, nên chính phụ huynh và các trường cũng chọn cách làm an toàn, bình thường, không “dám” đề xuất cho con mình hoặc HS của mình được đặc cách học vượt lớp.

Tuy nhiên, có những trường hợp nổi trội thực sự ở một số môn, một số lĩnh vực. Ví dụ rất dễ thấy là môn tiếng Anh , do năng lực ngoại ngữ của các em cộng với việc các em được học ngoại ngữ từ sớm, nên khi vào lớp 1 thì có em đã đạt trình độ tiếng Anh tương đương với HS lớp 3, lớp 5, thậm chí là cao hơn; với môn tiếng Việt cũng có trường hợp như vậy. Do đó, nếu cứ bắt những HS này học làm quen với bảng chữ cái như các bạn khác thì rõ ràng các em sẽ rất chán nản, thiếu động lực học tập... Do vậy, hiệu trưởng đề nghị không chỉ cho phép học vượt lớp mà cần vượt lớp theo từng môn học cụ thể, để tránh việc HS có năng lực vượt trội, đặc biệt ở môn học nào đó không phải mất quá nhiều thời gian để học lại những kiến thức đã biết rất rõ rồi.