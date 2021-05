Hơn 9.000 học sinh sắp thi THPT ở ‘tâm dịch’ Bắc Giang đang phải cách ly

Năm 2021, toàn tỉnh Bắc Giang tổ chức 1 hội đồng thi cho các thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh Bắc Giang do Sở GD-ĐT chủ trì. Hội đồng thi dự kiến tổ chức coi thi tại 37 điểm thi ở tất cả các huyện, thành phố (tăng 2 điểm thi so với năm 2020) với 908 phòng thi. Số cán bộ, giáo viên coi thi dự kiến khoảng 3.700 (trong đó số cán bộ giáo viên THCS khoảng 1.000). Toàn tỉnh có 21.012 thí sinh đăng ký dự thi, gồm: 17.821 thí sinh giáo dục THPT; 3.191 thí sinh giáo dục thường xuyên; 628 thí sinh tự do. Phân loại theo nguyện vọng đăng ký dự thi: có 6.261 (29,80%) thí sinh chỉ có nguyện vọng thi để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT; có 14.168 (67,43%) thí sinh tham gia dự thi có nguyện vọng xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ; có 583 (2,77%) thí sinh tham gia dự thi chỉ để lấy kết quả xét tuyển CĐ, ĐH.