Khi học sinh không có nơi để giải tỏa tâm lý

Đơn cử tháng trước, một nữ sinh lớp 6 treo mình lơ lửng lan can tầng 3 Trường THCS Minh Đức (TP.HCM). May mắn, nhiều người phát hiện và cứu kịp thời. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do nữ sinh này trước đó buồn chuyện gia đình rồi nảy sinh ý định dại dột.