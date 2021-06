Khi nào thí sinh biết điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội ?

Vậy năm nay Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ quy định cách thức tính điểm chuẩn và thời gian công bố điểm ra sao?

Công bố điểm thi và điểm chuẩn cùng ngày

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết theo lịch trình dự kiến, ngay sau khi kết thúc kỳ thi lớp 10 (ngày 16.6), Sở GD-ĐT sẽ tiến hành chấm thi.

Theo đó, toàn thành phố sẽ thành lập một ban chấm thi, một ban làm phách. Ban chấm thi được thành lập theo quyết định của Sở GD-ĐT Hà Nội, dự kiến sẽ có 2.335 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác chấm thi.

Cán bộ chấm thi được huy động bao gồm 50% là giáo viên THCS và 50% là giáo viên THPT. Năm nay, do bài thi ngoại ngữ và lịch sử thi hoàn toàn theo hình thức trắc nghiệm nên việc chấm thi 2 môn này sẽ được tiến hành trên máy.

Dự kiến chậm nhất ngày 29.6 Hà Nội sẽ hoàn tất công tác chấm thi; tiến hành ghép điểm xét tuyển, in phiếu kết quả cho từng thí sinh (TS), cấp phiếu báo kết quả thi cho các phòng GD-ĐT.

Chậm nhất ngày 30.6 công bố kết quả thi. Cũng trong ngày 30.6 Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ họp xét duyệt và công bố điểm chuẩn của từng trường THPT công lập (hệ chuyên và không chuyên). Như vậy, năm nay Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn ngay sau khi TS biết điểm thi, không kéo dài vài ngày như các năm trước dẫn tới việc TS và gia đình lo âu, thấp thỏm trong việc đoán định điểm chuẩn gây “rối loạn” trong việc xin rút hồ sơ tuyển sinh

Ngày 4.7, Sở GD-ĐT sẽ họp xét duyệt và công bố điểm chuẩn bổ sung cho các trường THPT chuyên và không chuyên nếu tuyển chưa đủ chỉ tiêu. Từ ngày 30.6 - 6.7, các cơ sở giáo dục sẽ trả hồ sơ và giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 cho học sinh (HS); nhận đơn phúc khảo của HS (nếu có). Ngày 20.7 HS sẽ nhận kết quả phúc khảo; ngày 22.7 các trường THPT nhận HS trúng tuyển sau phúc khảo.

Thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 tại điểm thi THPT Tiền Phong, huyện Mê Linh (Hà Nội) sáng 13.6 Phạm Hùng

Điểm chuẩn năm nay sẽ cao hơn ?

Sở GD-ĐT Hà Nội quy định điểm xét tuyển (điểm chuẩn) là căn cứ duy nhất để tuyển sinh, dựa trên kết quả 4 bài thi (có tính hệ số) các môn: ngữ văn, toán, ngoại ngữ, lịch sử trong kỳ thi vào lớp 10 khóa ngày 12 - 13.6.2021 và điểm ưu tiên (nếu có).

Theo đó, điểm chuẩn sẽ bao gồm điểm môn ngữ văn và toán (nhân hệ số 2) cộng với điểm ngoại ngữ, điểm môn lịch sử, cộng điểm ưu tiên. Điểm chuẩn năm nay dự kiến sẽ cao hơn năm 2020, đến từ hai lý do: Thứ nhất do năm 2020 TS chỉ thi 3 môn (toán, ngữ văn, ngoại ngữ) còn năm nay có thêm môn lịch sử nên cách tính điểm chuẩn cũng thay đổi; thứ hai là đề thi năm nay được đánh giá nhẹ nhàng hơn do thời gian thi rút ngắn nên phổ điểm thi năm nay dự kiến cao hơn năm trước.

Ví dụ, với môn ngữ văn, nhiều giáo viên cho rằng do đề thi an toàn, quen thuộc, bám sát ngữ liệu trong SGK và HS được ôn luyện kỹ, không có yếu tố bất ngờ nên HS học chăm chỉ sẽ không khó để đạt mức 7 điểm, phổ điểm sẽ nhỉnh hơn năm trước.

Tương tự, với môn toán, ông Nguyễn Mạnh Cường, giáo viên toán Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, nhận định: cấu trúc đề thi và các dạng giống như các năm gần đây. Tuy nhiên số lượng câu hỏi trong đề thi năm nay đã giảm bớt đáng kể do thời gian thi chỉ còn 90 phút, đặc biệt giảm một số ý mang tính phân loại HS. Vì vậy theo ông Cường, phổ điểm chung mà HS có thể đạt được là 7 điểm.

Thí sinh Hà Nội đi thi lớp 10 trong mưa Phạm Quang Vinh

Với môn tiếng Anh, năm nay thời gian làm bài giảm từ 60 phút xuống còn 45 phút. Số câu hỏi cũng giảm xuống còn 30 câu để phù hợp với thời gian làm bài. Nội dung đề thi được đánh giá là nằm hoàn toàn trong chương trình lớp 9 với mức độ “nhẹ nhàng”, phổ điểm sẽ là 7 - 8 điểm; số điểm 9, 10 có thể nhiều hơn các năm trước.

Môn lịch sử được đánh giá là nhẹ nhàng nhất trong số 4 môn thi. Nhiều giáo viên chỉ ra rằng đề thi vừa giảm số lượng câu hỏi, vừa giảm nhẹ về yêu cầu đánh giá với khoảng hơn 90% câu hỏi thuộc mức độ nhận biết, thông hiểu, có 2 câu hỏi vận dụng, không có câu hỏi dạng so sánh hoặc khái quát tổng hợp hay liên chuyên đề.