Khối C gần như biến mất khi xét tuyển đại học: Có đáng lo?

Theo nhà văn Trần Nhã Thụy, nếu chúng ta đặt vấn đề thực học và việc tìm kiếm việc làm thực tế trong bối cảnh hiện nay thì thấy việc học sinh không chọn thi khối C là hết sức bình thường. Cuộc sống , về cơ bản vẫn là quá trình chọn lọc tự nhiên.

"Cá nhân tôi là người học khối C, và tôi nhìn nhận khối C cũng thú vị. Nhưng tôi không cho rằng học sinh bỏ thi khối C thì giá trị nhân văn đảo lộn. Vì học sinh học dở khối C, học khối C ra trường không có việc làm, hoặc có việc làm nhưng lương thấp, thì học để làm gì? Chính lúc này, ngành giáo dục nên coi lại việc dạy và học khối C, không chỉ môn văn, mà sử, địa cũng có nhiều bất cập. Làm sao để việc dạy và học khối C trở về đúng nghĩa của nó, tầm quan trọng của nó. Bởi nói cho cùng, dù anh làm công việc gì thì cũng cần những kiến văn từ khối C. Vấn đề là hiện nay việc dạy và học khối C quá chán. Học sinh học dở khối C mà bắt họ phải thi khối C thì đó mới là vấn đề đáng lo ngại" - nhà văn Trần Nhã Thụy cho biết.