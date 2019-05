Không được tặng giấy khen 'học sinh tiên tiến, học sinh xuất sắc' cho trẻ mầm non

Ngày 31.5, thông tin từ Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, Sở này vừa có văn bản yêu cầu các Phòng Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo các trường mầm non không được tặng giấy khen cho trẻ với các nội dung đạt danh hiệu “học sinh tiên tiến”, “học sinh xuất sắc”, “học sinh giỏi” vì không hợp lý với lứa tuổi, bậc học.

Theo Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, cách khen như trên không đúng với chương trình giáo dục mầm non, được hướng dẫn trong Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30.12.2016 của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Do vậy, các trường mầm non chỉ được tổ chức việc nêu gương cho phù hợp, đúng lúc, đúng chỗ, trên tinh thần biểu dương là chính, nhưng không được lạm dụng. Đồng thời, không được tặng giấy khen cho trẻ mầm non theo các danh hiệu học tập như cấp học phổ thông.

ẢNH MINH HẢI Việc tặng giấy khen cho trẻ mầm non có nội dung không phù hợp đã diễn ra nhiều năm tại tỉnh Thanh Hóa

Hình thức khen thưởng cuối năm học có thể khen bằng dạng phiếu khen, có nội dung là “bé khỏe”, “bé ngoan”, hoặc “bé khỏe - bé ngoan". Việc đánh giá trẻ phải thể hiện thái độ đồng tình hoặc chưa đồng tình của người lớn, của bạn bè trước việc làm, hành vi, cử chỉ của trẻ. Từ đó, đưa ra nhận xét, tự nhận xét trong từng tình huống hoặc hoàn cảnh cụ thể. Đặc biệt, không sử dụng các hình phạt ảnh hưởng đến sự phát triển tâm - sinh lý của trẻ.

Như trước, đó Thanh Niên phản ánh, kết thúc năm học 2018 - 2019, rất nhiều trường ở các vùng đồng bằng, thành thị cho đến miền núi Thanh Hóa đều tặng giấy khen cho trẻ mầm non với danh hiệu “học sinh tiên tiến”, “học sinh xuất sắc”, “học sinh giỏi”.