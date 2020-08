Không khai mạc, không tập trung thí sinh thi tốt nghiệp THPT ở sân trường

Cần thêm giải pháp an toàn cho kỳ thi

Để có được sự an toàn cho TS và những người làm công tác coi thi trong bối cảnh dịch Covid-19 đang hoành hành, cần thêm giải pháp an toàn cho kỳ thi: Phụ huynh không nên tụ tập chờ đợi con em trước cổng trường. Phụ huynh cũng cần nắm rõ giờ thi để đưa đón kịp thời, đúng lúc. Thông thường hằng năm, TS phải xếp hàng trước mỗi phòng và giám thị gọi tên, kiểm tra giấy tờ trước khi vào phòng thi, thì nay không nên, mà từ sân cho TS di chuyển lên các phòng, sau đó giám thị có thể đi trực tiếp kiểm tra từng TS ở trong phòng. Lúc này đảm bảo chỉ có 1 TS phải lần lượt tháo khẩu trang cho giám thị kiểm tra. Bố trí chỗ ngồi cho TS càng giãn cách càng tốt. Phòng hội đồng của điểm thi thường rất chật. Nếu được, nên bố trí thêm phòng để sinh hoạt và thu bài, nhằm giữ khoảng cách an toàn cho những người làm công tác coi thi. Ngọc Tuấn