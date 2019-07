Kiểm tra công tác chấm thi tại Long An, Bến Tre

Năm nay, Ban chấm thi tại Long An gồm Sở GD-ĐT và Trường ĐH Sư phạm TP.HCM thực hiện công tác chấm thi với 138 cán bộ chấm thi . Trong đó, 126 cán bộ chấm thi tự luận và 12 cán bộ chấm thi trắc nhiệm. Ban chỉ đạo thi của tỉnh cũng bố trí lực lượng trực đêm tại điểm thi để đảm bảo an toàn tuyệt đối khu vực chấm thi, phòng chứa bài thi. Tất cả các khâu bàn giao bài thi, lưu trữ bài thi sau mỗi ngày chấm đều được niêm phong và có công an, thanh tra giám sát và có biên bản đầy đủ.