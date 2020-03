Ký túc xá làm gì để phòng, chống dịch Covid-19?

Trong những ngày này, ngoài biện pháp đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn cho sinh viên (SV), tại KTX ĐH Quốc gia TP.HCM còn có nhiều hoạt động phòng chống dịch Covid-19 khác, như dán thông báo tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, cho SV điền thông tin về công việc làm thêm, khảo sát tình trạng sức khỏe SV... Những hoạt động này đã góp phần làm cho nhiều SV cảm thấy an tâm hơn.

Thạch Thị Huỳnh Như (SV năm 2, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM ) quê Sóc Trăng, ở KTX Khu B, cảm thấy việc đo thân nhiệt khi vào cổng KTX là việc làm cần thiết, giúp SV an tâm hơn khi ở lại KTX đi làm thêm vào những ngày này. Huỳnh Như nói: “Việc đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn khi vào cổng KTX làm mình an tâm hơn. Nhưng đó không phải là biện pháp phòng dịch an toàn tuyệt đối, quan trọng vẫn là ý thức của mỗi người”.